Belçika'da aşırı sağcılara yönelik operasyonda 1 kişi öldü - Son Dakika
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Belçika'da aşırı sağcılara yönelik operasyonda 1 kişi öldü

28.09.2022 13:40
Belçika'da aşırı sağcılara yönelik operasyonda 1 kişi öldü

Belçika'nın Anvers kentinde polisin aşırı sağ grupları hedef alan terörle mücadele operasyonunda 1 kişi, polisle girdiği çatışmada öldü.

Belçika'nın Anvers kentinde polisin aşırı sağ grupları hedef alan terörle mücadele operasyonunda 1 kişi, polisle girdiği çatışmada öldü.

Belçika basınındaki haberlere göre, polis ekipleri sabah erken saatlerde aşırı sağ gruplara mensup kişilerin barındığı evlere baskınlar düzenledi.

Polisin silah kaçakçılığına karışan ayrıca terör saldırısı düzenleyebileceği belirtilen şüphelileri aradığı belirtildi.

Federal savcılık, toplam 10 eve baskın düzenlendiğini, bir evde polise ateş açıldığını bildirdi. Polisle çıkan çatışmada evin sahibinin öldüğü açıklandı. Ölen kişinin 36 yaşında bir Belçika vatandaşı olduğu kaydedildi.

Savcılık, baskınlarda çok sayıda silah ele geçirildiğini, bunların çoğunun ruhsatsız olduğunu bildirdi.

Avrupa'nın en büyük limanlarından birinin bulunduğu Anvers'te son yıllarda uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan çetelerin şiddet olaylarında artış görülüyor.

Son olarak aşırı sağ gruplarla da bağlantılı uyuşturucu çetelerinin Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne'u kaçırmayı planladığı bildirilmiş, bu eylemi planladığı belirtilen 4 şüpheli, Hollanda'da yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Belçika, Anvers, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da aşırı sağcılara yönelik operasyonda 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belçika'da aşırı sağcılara yönelik operasyonda 1 kişi öldü - Son Dakika
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