Belçika'nın çiçek halısı, "Kovid-19 arası"ndan sonra yeniden döşendi - Son Dakika
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Belçika'nın çiçek halısı, "Kovid-19 arası"ndan sonra yeniden döşendi

12.08.2022 16:00
Belçika'nın çiçek halısı, "Kovid-19 arası"ndan sonra yeniden döşendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1971'den beri iki yılda bir yapılan "çiçek halı", Kovid-19 salgını nedeniyle verilen zorunlu aranın ardından yeniden şehrin en ünlü meydanına döşendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1971'den beri iki yılda bir yapılan "çiçek halı", Kovid-19 salgını nedeniyle verilen zorunlu aranın ardından yeniden şehrin en ünlü meydanına döşendi.

Brüksel'in dünyaca ünlü ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Grand Place Meydanı'nda yüzbinlerce çiçek kullanılarak hazırlanan yaklaşık 1700 metrekarelik halı, normalde iki yılda bir meydanın taş zemininde kuruluyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de sergilenemeyen çiçek halı, bu yıl 50'nci yıl kutlamasıyla bir kez daha Belçikalılar ve kenti gezen turistlerin beğenisine sunuldu.

Çiçek halı bu yıl 1971'deki "Arabesk" temalı ilk deseninin yeni yorumuyla sunulacak. Deseni Meksikalı ve Belçikalı iki tasarımcı hazırladı.

Brüksel Belediye Başkan Yardımcısı Delphine Houba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçek halının Brüksel'in simge organizasyonlarından biri olduğunu belirterek "Bu yılki tasarımda Brüksel şehrine atıflar var." dedi.

Çiçek halının kullanımında tonlarca çiçek kullanıldığını ve yüzlerce gönüllünün görev aldığını belirten Houba, sabahın erkenden başlayarak saatler süren çalışmanın ardından tasarımın tamamlandığını söyledi.

70 metre boy ve 24 metre ene sahip çiçek halının yapımında yüzbinlerce çiçek kullanıldı. Rengarenk begonya, yıldız çiçeği, krizantem ve taflan gibi çiçekler Belçika'nın Flaman bölgesinden getirildi.

Brüksel'in simge meydanını gezen birçok turist de çiçek halının yapımına tanıklık etti. Güney Koreli Jun Kim, çiçek halının kurulduğunu haberlerden öğrendiğini ve şehirden ayrılmadan önce görmek için Grand Place'a geldiğini belirtti.

Jun Kim, "Bu, gerçekten büyüleyici. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bunlar gerçek çiçek. Gerçekten inanılmaz. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Çok güzel." dedi.

Ailesiyle Brüksel'i ziyaret eden Martin isimli İngiliz turist de hayatında ilk kez böyle bir şeye tanıklık ettiğini, çiçek halının çok etkileyici ve sanat eseri gibi olduğunu ifade etti.

Hint turist Abişek Savan da çiçek halının yapımına şahit olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Savan, "Buradaki herkes de çok heyecanlı görünüyor. Burada olduğum için çok şanslıyım." diye konuştu.

Brüksel'in merkezindeki Grand Place'ta bulunan çiçek halı 15 Ağustos'a kadar görülebilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'nın çiçek halısı, 'Kovid-19 arası'ndan sonra yeniden döşendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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