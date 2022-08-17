Belçika'da elektrikli skuterle 112 kilometre hız yapan kişi polise yakalandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de elektrikli skuteriyle saatte 112 kilometre hıza ulaşan kişi polislere yakalandı.

Adı bilinmeyen skuter sürücüsü, Brüksel caddelerindeki gezintilerine ait kendi çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Videolardan birinde tünelde ilerleyen kişinin skuterinin hız gösterge ekranındaki "112 kilometre" verisi kadraja giriyor.

Skuter sürücüsü, tünelin çıkışında bekleyen bir polis aracına yaklaşırken hızını kesiyor. Polisler, sürücünün yanına doğru ilerlerken video sona eriyor. Polisin ne ceza kestiği bilinmiyor.

Sürücünün Brüksel'de yaz aylarında belli günlerde bisiklet, skuter, kaykay, paten gibi araçlar için düzenlenen ve bazı yolların kapatıldığı festival günlerinde videoyu kaydettiği tahmin ediliyor.

Sürücünün sosyal medya hesabında benzer şekilde hız yaparken kaydettiği birçok video bulunuyor.

Brüksel'de bu tür ulaşım araçları için hız sınırı saatte 25 kilometre olarak uygulanıyor. Kentin büyük kısmında skuterlerin bisikletler için ayrılmış yollarda sürülmesi gerekiyor.

Bu yıl, ülkede elektrikli skuterlerin karıştığı kaza sayısının ise yaklaşık üçe katlandığı belirtiliyor. Geçen yıl 96 olan kaza sayısının, 2022'de bugüne kadar 296'ya çıktığı ifade ediliyor. Bu kazalardan 122'si Brüksel'de meydana geldi.