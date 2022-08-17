Belçika'daki Çaykovski Müzik Okulu adını değiştirip Rus müziklerini yasaklıyor - Son Dakika
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Belçika'daki Çaykovski Müzik Okulu adını değiştirip Rus müziklerini yasaklıyor

17.08.2022 16:05
Belçika'daki Çaykovski Müzik Okulu adını değiştirip Rus müziklerini yasaklıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de faaliyet gösteren Çaykovski Müzik Okulu'nun kurucusu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle okulun adını değiştireceğini ve okulda Rus müziğine yer vermeyeceklerini duyurdu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de faaliyet gösteren Çaykovski Müzik Okulu'nun kurucusu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle okulun adını değiştireceğini ve okulda Rus müziğine yer vermeyeceklerini duyurdu.

Belçika'daki en büyük özel müzik okulunun Ukrayna kökenli kurucusu Nataliya Çepurenko, sosyal medyada yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılına Rus besteci Çaykovski'nin adı yerine "Brüksel Uluslararası Müzik Akademisi" adıyla gireceklerini açıkladı.

Çepurenko, "2014'te Rus askerleri, Ukrayna'nın bir kısmını işgal etti. Sonraki 8 yılda kültür, eğitim ve siyasetin birbirinden bağımsız olduğunu düşündüm. Bu nedenle okulum Rus bir bestecinin adını taşımaya devam etti. Müsabakalara ve derslerimize Rus müzisyenler katıldı. Okulda Rus müziği yankılandı. Şimdi ne kadar yanlış yaptığımı görüyorum." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 500 öğrencinin eğitim aldığı, 35 öğretmenin görev yaptığı okulda artık Rus müziğinin çalınmayacağını belirten Çepurenko, festival, müsabaka ve uluslararası projeler gibi okul dışı etkinliklerde bile Rus bestecilerin eserlerini çalmayacaklarını aktardı.

Ukrayna'nın başkentindeki Çaykovski Konservatuvarında eğitim gören Çepurenko, Çaykoyvski Müzik Okulunu, Liege Kraliyet Konservatuvarında eğitime devam etmek için geldiği Belçika'da 2002'de kurmuştu.

Okulun yeni internet sitesinin de Ukrayna'nın ulusal günü olan 22 Ağustos'ta açılacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'daki Çaykovski Müzik Okulu adını değiştirip Rus müziklerini yasaklıyor - Son Dakika

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