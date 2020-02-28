Belçika'nın başkenti Brüksel'de İdlib gündemiyle NATO Olağanüstü Toplantısı başladı. - Son Dakika
Son Dakika Politika Belçika'nın başkenti Brüksel'de İdlib gündemiyle NATO Olağanüstü Toplantısı başladı. - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İdlib gündemiyle NATO Olağanüstü Toplantısı başladı.

6 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İdlib gündemiyle NATO Olağanüstü Toplantısı başladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İdlib gündemiyle NATO Olağanüstü Toplantısı başladı., System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İdlib gündemiyle NATO Olağanüstü Toplantısı başladı. - BRÜKSEL

Belçika, Brüksel, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:17 Kaynak: İHA
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