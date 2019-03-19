Belçika'nın Başkenti Brüksel'de İngiltere Büyükelçiliği Yakınında Bomba Alarmı Verildi.
1 saat önce
IHAAW143243-ASA/19-03-2019- Belçika'nın başkenti Brüksel'de İngiltere Büyükelçiliği yakınında bomba alarmı verildi.
IHAAW143243-ASA/19-03-2019
- Belçika'nın başkenti Brüksel'de İngiltere Büyükelçiliği yakınında bomba alarmı verildi. Bölge tahliye edilerek kordon altına alındı. 19.03.2019 14: 32: 43 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:38 Kaynak: İHA
Brüksel'de AB Binalarının Bulunduğu Bölgede Bomba Alarmı! Binalar Tahliye Edildi
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