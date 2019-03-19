Son Dakika Haberleri: Belçika'nın Başkenti Brüksel'de İngiltere Büyükelçiliği Yakınında Bomba Alarmı Verildi.

Belçika'nın Başkenti Brüksel'de İngiltere Büyükelçiliği Yakınında Bomba Alarmı Verildi.

1 saat önce

IHAAW143243-ASA/19-03-2019- Belçika'nın başkenti Brüksel'de İngiltere Büyükelçiliği yakınında bomba alarmı verildi.

Belçika'nın Başkenti Brüksel'de İngiltere Büyükelçiliği Yakınında Bomba Alarmı Verildi., System.String[]
IHAAW143243-ASA/19-03-2019

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de İngiltere Büyükelçiliği yakınında bomba alarmı verildi. Bölge tahliye edilerek kordon altına alındı. 19.03.2019 14: 32: 43 TSI
NNNN - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:38 Kaynak: İHA

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