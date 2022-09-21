Belçika 'nın başkenti Brüksel 'de toplanan binlerce çalışan, işçi sendikalarının çağrısıyla iş koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesi için gösteri yaptı.

Kaynak: AA

Belçika, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İşçi sendikalarından 'ücret' protestosu - Son Dakika

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