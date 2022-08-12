Belçika'nın geleneksel "çiçek halısı" 4 yıl sonra yeniden döşendi - Son Dakika
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Belçika'nın geleneksel "çiçek halısı" 4 yıl sonra yeniden döşendi

12.08.2022 18:08
Belçika'nın geleneksel "çiçek halısı" 4 yıl sonra yeniden döşendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'in en ünlü meydanına 1971'den beri iki yılda bir döşenen "çiçek halı", korona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden kuruldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in en ünlü meydanına 1971'den beri iki yılda bir döşenen "çiçek halı", korona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden kuruldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in geleneksel çiçek halısı, Covid-19 salgınının ardından geri döndü. Ünlü Grand Place Meydanı'na yüz binlerce çiçek kullanılarak döşenen bin 680 metrekarelik çiçek halı, görsel şölen oluşturdu. Brüksel sakinlerinin ve turistlerin ilgi odağı olan çiçek halının 15 Ağustos'a kadar sergileneceği belirtildi. 70 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğindeki çiçek halı, Brüksel'de 1971 yılına dayanan bir gelenek olarak bilinirken, her iki yılda bir döşeniyor.

Çiçek halı, korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılında sergilenememişti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Koronavirüs, Brüksel, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'nın geleneksel 'çiçek halısı' 4 yıl sonra yeniden döşendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belçika'nın geleneksel "çiçek halısı" 4 yıl sonra yeniden döşendi - Son Dakika
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