Uygulama, ilk olarak Şubat 2020'de gece yarısı ile sabah saatleri arasında başlamış, Ekim 2021'de "alkolsüz bölge"nin sınırları yeni cadde ve sokaklar eklenerek genişletilmiş, yasağın süresi 24 saate çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Belçika, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Brüksel'de kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasağının süresi uzatıldı - Son Dakika

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