Belçika'da minibüs restoranın bahçesine daldı - Son Dakika
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Belçika'da minibüs restoranın bahçesine daldı

26.08.2022 16:21
Belçika'da minibüs restoranın bahçesine daldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'in trafiğe kapalı alışveriş caddelerinden birindeki restoranın bahçesine bir minibüsün hızla girdiği, olayda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in trafiğe kapalı alışveriş caddelerinden birindeki restoranın bahçesine bir minibüsün hızla girdiği, olayda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgenin polis biriminin sözcüsü Ilse Van de Keere, nakliye işlerinde kullanılan türde bir minibüsün restoranın kaldırımdaki masalarına daldığını, olaydan sonra sürücünün aracıyla olay yerinden kaçtığını söyledi.

Minibüsün bulunması için polis ekiplerinin ve bir helikopterin görevlendirildiği açıklandı.

Kaza mı yoksa kasıtlı mı olduğu henüz belirlenemeyen olayda 6 kişinin hafif yaralandığı, hastaneye kaldırılan yaralı bulunmadığı belirtildi.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close da minibüsün hızla kalabalığın arasına girdiğini ifade etti.

Close, "Soruşturma tamamlanmadan önce bir sonuç çıkarmak istemiyoruz. Çevrede bulunan çok sayıda kamera var. Adli polis de harekete geçti. Ümit ederim bu olayın sorumlusu en kısa sürede yakalanır." dedi.

Olaya tanıklık eden çok sayıda kişinin ifadelerinin alınması için polis karakoluna götürüldüğü kaydedildi.

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Kaynak: AA

alışveriş, Brüksel, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da minibüs restoranın bahçesine daldı - Son Dakika

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