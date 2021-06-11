Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka, Finlandiya ve Rusya ile karşılaşacak Belçika'da takıma şampiyonluğa ulaşması halinde dağıtılacak prim belli oldu.

FRANSIZLAR DAHA AZ PRİM ALACAK

Belçika basınında yer alan haberlere göre FIFA dünya sıralamasında zirvede bulunan "Kırmızı Şeytanlar"ın EURO 2020'de şampiyon olması durumunda teknik direktör Roberto Martinez tarafından kadroya dahil edilen her futbolcuya 435 bin euro prim verilecek. Öte yandan Fransa Milli Takımı'nda ise şampiyonluk primi olarak futbolculara 340'ar bin avro dağıtılacağı açıklanmıştı.