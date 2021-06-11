Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
11.06.2021 17:25
Belçika Milli Takımı'nın EURO 2020'de zafere ulaşması halinde futbolcuların alacağı primler olay oldu. 'Kırmızı Şeytanlar' dev turnuvada şampiyon olursa teknik direktör Roberto Martinez dahil tüm futbolcular 435'er bin euro prim alacak.
EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka, Finlandiya ve Rusya ile karşılaşacak Belçika'da takıma şampiyonluğa ulaşması halinde dağıtılacak prim belli oldu.
FRANSIZLAR DAHA AZ PRİM ALACAK
Belçika basınında yer alan haberlere göre FIFA dünya sıralamasında zirvede bulunan "Kırmızı Şeytanlar"ın EURO 2020'de şampiyon olması durumunda teknik direktör Roberto Martinez tarafından kadroya dahil edilen her futbolcuya 435 bin euro prim verilecek. Öte yandan Fransa Milli Takımı'nda ise şampiyonluk primi olarak futbolculara 340'ar bin avro dağıtılacağı açıklanmıştı.
Son Dakika 17:28 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı 17:15 Ankara'da sel felaketi! Sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu 17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i 16:51 Yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar! 420 metre uzunluğundaki tünel lokanta çok farklı 16:33 Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi 16:21 Detayı herkes yakaladı! "Bir süre yalnız kalacağım" diyen Aslı Enver erkek arkadaşıyla görüntülendi 16:10 Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor 16:00 Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı