Son Dakika Haberleri: Belçika'nın Flaman Bölgesinde "Eğitimli Göçmenlere" Kapılar Açılacak

Belçika'nın Flaman Bölgesinde "Eğitimli Göçmenlere" Kapılar Açılacak

1 saat önce

Belçika'nın Flaman bölgesinin, 1 Ocak'tan itibaren eğitimli ve nitelikli göçmenlere kapılarını açacağı belirtildi.

Belçika'nın Flaman Bölgesinde
Belçika'nın Flaman bölgesinin, 1 Ocak'tan itibaren eğitimli ve nitelikli göçmenlere kapılarını açacağı belirtildi.

İstihdamdan sorumlu Flaman Bakan Philippe Muyters, basına yaptığı açıklamada, Flaman bölgesinde yaklaşık 20 iş kolu için nitelikli göçmenlere kolaylık sağlanacağını bildirdi.

Muyters, aralarında hemşireler, teknisyenler, vinç operatörleri, kasap ve şeflerin de bulunduğu 20 farklı iş kolundan bölge nüfusunun yetersiz kaldığını kaydederek, bu çerçevede göçmenlerin bölgeye gelişinin kolaylaştırılacağını vurguladı.

Bu alanlarda çalışabilecek eğitimli göçmenlerin sınava tabi tutulduktan sonra ilk etapta bir yıl yerine üç yıllık çalışma izni alabileceğini belirten Muyters, göçmenlere dört yıllarını doldurduktan sonra süresiz ikamet ve çalışma imkanı sağlanacağını söyledi.

Muyters, "Bu tarz ekonomik göçü sağlamak ekonomik büyümemiz için şart." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:52 Kaynak: AA

Belçika, Güncel
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