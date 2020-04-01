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Belçika'nın Limburg bölgesindeki ağır hastalar ambulanslarla farklı şehirlere sevk ediliyor
6 saat önce
Belçika'nın maden bölgesi olarak bilinen Limburg'te koronavirüse yakalanan ağır hastalar Savunma Bakanlığı'nın devreye soktuğu ambulanslarla ülkenin farklı şehirlerine götürülüyor.
Belçika'nın maden bölgesi olarak bilinen Limburg'te koronavirüse yakalanan ağır hastalar Savunma Bakanlığı'nın devreye soktuğu ambulanslarla ülkenin farklı şehirlerine götürülüyor.
Belçika basını VRT NWS hastaların farklı şehirlerde bulunan hastanelerde tedavi altında alınabilmesi için Savunma Balanlığı'nın birçok ambulansı devreye soktuğunu yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:14
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