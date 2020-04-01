Belçika'nın Limburg bölgesindeki ağır hastalar ambulanslarla farklı şehirlere sevk ediliyor

Belçika basını VRT NWS hastaların farklı şehirlerde bulunan hastanelerde tedavi altında alınabilmesi için Savunma Balanlığı'nın birçok ambulansı devreye soktuğunu yazdı.

Haber Yayın Tarihi:

Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi

Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?