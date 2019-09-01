Son Dakika Haberleri: Belçika'nın Valonya bölgesinde helal kesim yasağı başladı
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Belçika'nın Valonya bölgesinde helal kesim yasağı başladı

2 saat önce

Belçika'da Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya bölgesinde, hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Belçika'nın Valonya bölgesinde helal kesim yasağı başladı, System.String[]

Belçika'da Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya bölgesinde, hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Valonya Parlamentosunun 2017'de kabul ettiği, koyun ve sığır gibi büyükbaş hayvanlarla küçükbaş hayvanların "açı çekmemesi" gerekçesiyle şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar, bugünden itibaren geçerli olacak.

Benzer bir karar, bu yılın başında Flaman bölgesinde yürürlüğe girmiş, teknik altyapı yetersizliğiyle sadece küçükbaş hayvanlar için uygulanmaya başlanmıştı.

"Dini özgürlüklerin kısıtlanması" olarak yorumlanıyor

İslam inancında "helal", Yahudi inancında "koşer" olarak bilinen hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesine getirilen yasaklar, ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumun yoğun tepkisine yol açıyor.

Belçika nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan Müslüman ve Musevi toplumlar, hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesini yasaklayan kararın, iki toplumun dini özgürlüklerini kısıtladığını ve toplumlara saygısızlık olduğunu savunuyor.

Kararın, Flaman bölgesinde kabul edilmesinin ardından yasağa karşı Belçika İslam Temsil Kurumu ve Belçika İslam Koordinasyonu, Belçika Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Anayasa Mahkemesi, davayı, Avrupa Adalet Divanına sevk etmiş ve görüş istemişti.

Avrupa Adalet Divanının konuya ilişkin görüşü ise henüz açıklanmadı.

Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:46 Kaynak: AA
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