Son Dakika Haberleri: Belçika'nın Valonya bölgesinde helal kesim yasağı başladı
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Belçika'nın Valonya bölgesinde helal kesim yasağı başladı

1 saat önce

Belçika'da Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya bölgesinde, hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar yürürlüğe girdi.

Belçika'nın Valonya bölgesinde helal kesim yasağı başladı, System.String[]

Belçika'da Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya bölgesinde, hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar yürürlüğe girdi.


Valonya Parlamentosunun 2017'de kabul ettiği, koyun ve sığır gibi büyükbaş hayvanlarla küçükbaş hayvanların "açı çekmemesi" gerekçesiyle şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar, bugünden itibaren geçerli olacak.

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Belçika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:08 
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