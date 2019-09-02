Son Dakika Haberleri: Belçika'nın Valonya bölgesinde helal kesim yasağı başladı
Son Dakika Dünya Haber

Belçika'nın Valonya bölgesinde helal kesim yasağı başladı

5 saat önce

Belçika'da Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya bölgesinde, hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar yürürlüğe girdi.

">

Belçika'da Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya bölgesinde, hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar yürürlüğe girdi.

Belçika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda etti
Kadın çalışana verilen üniformanın cebinden kanlı tampon çıktı Bir yaşındaki oğlunu iple boğarak öldürdüğünü itiraf eden anneye tatbikat yaptırıldı Genç şarkıcı Joana Sainz, havai fişek makinesinden fırlayan parçadan dolayı hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 02:57:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika'nın Valonya bölgesinde helal kesim yasağı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]