Belçika'nın Valonya bölgesinde helal kesim yasağı başladı
5 saat önce
Belçika'da Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya bölgesinde, hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar yürürlüğe girdi.
Belçika'da Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya bölgesinde, hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar yürürlüğe girdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:06
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