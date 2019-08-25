Son Dakika Haberleri: Belçika'nın yeni AB Komisyonu üyesi Bakan Didier Reynders olacak
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Belçika'nın yeni AB Komisyonu üyesi Bakan Didier Reynders olacak

1 saat önce

Belçika, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyeliği için kendine ayrılan kontenjana Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders'i aday olarak seçti.

Belçika'nın yeni AB Komisyonu üyesi Bakan Didier Reynders olacak, System.String[]

Belçika, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyeliği için kendine ayrılan kontenjana Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders'i aday olarak seçti.

Belga ajansının haberine göre, ülkenin AB Komisyonu üyeliğine Reynders aday gösterildi.

Reynders'in adaylığının 1 Kasım'da göreve başlayacak yeni AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen tarafından onaylanması halinde, Belçika'da Liberaller'den (MR) iki önemli isim AB'de üst düzey pozisyona gelmiş olacak.

MR partisi lideri mevcut Başbakan Charles Michel de gelecek dönemde AB Konseyi Başkanlığına seçilmişti.

Belçika'da haziranda yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon görüşmelerinin henüz sonuçlanmaması nedeniyle Michel hükümeti geçici olarak göreve devam ediyordu. 61 yaşındaki Reynders son 8 aydır aynı zamanda ülkenin savunma bakanlığı görevini yürütüyordu.

Reynders, 1999-2011 arasında ise maliye bakanlığı koltuğuna oturmuştu.

Daha önce Avrupa Konseyi genel sekreterliğine adaylığını açıklayan Reynders, 26 Haziran'da yapılan oylamada bu göreve seçilememişti.

Didier Reynders, Avrupa Birliği, Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:28 Kaynak: AA
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