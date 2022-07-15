Belçika'nın yeni dışişleri bakanı gazeteci Hadja Lahbib oldu

Belçika'nın yeni dışişleri bakanı ülkenin resmi radyo televizyon kanalı RTBF'nin kıdemli gazetecilerinden Hadja Lahbib oldu.

Belçika'da Dışişleri Bakanlığı koltuğu, Sophie Wilmes'ın eşinin beyin kanserine yakalanması nedeniyle görevi bırakmasının ardından boşalmıştı.

Reformcu Hareket Partisi (Mouvement reformiste-MR) tarafından yapılan açıklamada, Lahbib'in dün istifasını resmen sunan Wilmes yerine getirildiği bildirildi.

Lahbib de yaptığı açıklamada, siyasi geçmişi olmadığını ancak Orta Doğu, Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi coğrafyalarda sahada gazetecilik ve belgesel direktörlüğü yapan biri olarak görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını söyledi.

Lahbib'in görevlendirilmesi, siyasi geçmişi olmaması nedeniyle sürpriz bir gelişme olarak nitelendi.

Yeni Dışişleri Bakanı Lahbib, 20 yıldır Fransızca yayın yapan resmi radyo ve televizyon kurumu RTBF'nin haber sunucusu olarak çalışıyordu. Lahbib, dış ticaret, Avrupa işleri ve federal kültürel kurumlardan da sorumlu olacak.