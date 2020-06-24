Belçika normalleşme döneminde dördüncü aşamaya geçiyor - Son Dakika

Belçika normalleşme döneminde dördüncü aşamaya geçiyor

Belçika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki normalleşme sürecinde dördüncü aşamaya geçildiğini, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli yeni kararlar alındığını duyurdu.

Belçika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki normalleşme sürecinde dördüncü aşamaya geçildiğini, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli yeni kararlar alındığını duyurdu.

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Sabah saatlerinde bir araya gelen Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin ardından Başbakan Sophie Wilmes, yeni normalleşme adımlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Wilmes, 1 Temmuz'dan itibaren sosyalleşme gruplarının 10'dan 15 kişiye çıkarılabileceğini söyledi.

Kültürel faaliyetlerinin kapalı alanlarda 200, açık alanlarda 400 kişiyle düzenlenmesine izin verileceğini aktaran Wilmes, bunun "özel partiler" için geçerli olmadığını, ağustos ayında seyirci sayısının artabileceğini ifade etti.

Wilmes, gösterilerin tek bir yerde gerçekleşmesi kaydıyla en fazla 400 katılımcıyla düzenlenebileceğini duyurdu.

Sinema, tiyatro, havuz, kumarhane, eğlence parkları ve bakım merkezlerinin de 1 Temmuz'da açılacağını bildiren Wilmes, konferans salonları ve parti mekanlarının da en fazla 50 kişiyle faaliyetlerine başlayabileceğini kaydetti.

Wilmes, sosyal grupta bulunan kişilerle toplu halde alışverişin de mümkün olacağını belirterek, mağazalarda 30 dakikalık süre kısıtlamasının da kaldırıldığını açıkladı.

Gece kulüplerinin kapalı kalmaya devam edeceğini söyleyen Başbakan Wilmes, restoran ve barların kapanma saatinin değişmediğini ifade etti.

Wilmes, "Bu yaz biraz farklı olacak. Sayılarda iyileşme ve genel durumda normalleşme olsa da virüs hala bizimle. Lütfen dikkatli olmaya devam edelim." diyerek, hafta sonunda ülkenin farklı şehirlerinde düzenlenen partilerin herkesin sağlığını tehlikeye attığının altını çizdi.

Bölge eğitim bakanlarının eylülde okulların açılmasına ilişkin bir plan üzerinde çalıştığını kaydeden Wilmes, konuya ilişkin detayların yakın zamanda açıklanacağını sözlerine ekledi.

Diğer taraftan, Belçika'da son 24 saatte 88 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam rakam 60 bin 898'e ulaştı.

Ülke genelinde 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 722'ye yükseldi.

Belçika, Sabah, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:01 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Belçika normalleşme döneminde dördüncü aşamaya geçiyor - Son Dakika Dünya

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