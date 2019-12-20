Belçika ordusu zırh eklettiği aracına kısa boylu şoför bulmak zorunda - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Belçika ordusu zırh eklettiği aracına kısa boylu şoför bulmak zorunda - Son Dakika Dünya

Belçika ordusu zırh eklettiği aracına kısa boylu şoför bulmak zorunda

6 saat önce

Belçika ordusu Pandur model zırhlı araçlarının içine yeni bir zemin, ikinci bir zırh ve klima ekleyince aracın içi ufaldı, 1,70 metreden daha uzun askerlerin aracı sürmesi veya nişancı kısmına geçmesi imkansız hâle geldi.

Belçika ordusu zırh eklettiği aracına kısa boylu şoför bulmak zorunda, System.String[]

Belçika ordusu 44 adet Pandur zırhlı aracı elden geçirmeye karar verdiğinde amacı, aracı daha güvenli kılmaktı.

Fakat araca yapılan yeni eklemeler nedeniyle aracın içi o kadar küçüldü ki, 1,70 metreden uzun bir şoförün aracı kullanması imkansız hale geldi. Aracın nişancısı da aynı boy kısıtlamasına göre seçilecek.

Bu durumda Belçika ordusunun büyük bir kısmı bu aracı süremeyecek.

Dünyanın en uzun nüfuslarından birine sahip olan Belçika'da erkeklerin ortalama boyu 1,80 metrenin üzerinde. Bu nedenle bu haber ülkede şaşkınlıkla karşılandı.

Ordu ise zırhlı araçlarda boy kısıtlamasının her zaman olduğunu söylüyor.

Olayı kamu yayıncısı VRT ortaya çıkardı.





Pandur zırhlıları 1996'da bir Avusturya şirketinden alınmıştı. Fakat araçların 2021'de Mali'de görevlendirilebilmeleri için elden geçirilmeleri gerekiyordu.

Araçların yola döşenen bombalara karşı yeterli önlemi ve sıcak ülkelerde şart olan kliması yoktu.

'Fiyasko ve para kaybı'

Yetkililer ilk olarak asker taşımak için kullanılan bu aracın zamanla keşif amacıyla kullanılmaya başlandığını söyledi.

Belçika Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Pandur dokuz kişi taşıyabiliyor, zorlu arazilerde ilerleyebiliyor.

VRT'ye göre 13 ton ağırlığındaki araçta yapılan son değişiklik fren pedalı ve direksiyonda da soruna yol açtı. Aracın altına eklenen ikinci zemin nedeniyle Pandurlara binmek ve araçlardan inmek de zorlaştı.

Yeşiller Avrupa Parlamenteri Wouter de Vriendt, araçların kullanışsız hale geldiğini söyledi. Yeşiller'e göre bunun için harcanan para, "pencereden dışarı atılan paradan farksız".

Olayın ülkede tartışma yaratmasının ardından Belçika ordusu Pandurların şu anda kullanılabilir bir halde olmadığını kabul etti fakat araçların yeni modifikasyonlardan sonra kullanılabilir bir hale geleceğini açıkladı:

"Modifiye işlemleri bittikten sonra kullanılabilir hale gelecek. Ergonomik açıdan, bu bulguların farkındaydık."

Ordu, bu tür araçlarda her zaman boy sınırı olduğunu, 1,70 metrelik sınırın zırhlı askeri araçlarda sıra dışı bir sınır olmadığını söyledi.

Bir bakanlık yetkilisi, F-16 savaş uçaklarında da boy sınırı olduğunu, 1,62'den kısa ve 1,95'ten uzun pilotların F-16'ları uçuramadığını belirtti.

Belçika, Ordu, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:50 
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