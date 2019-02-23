Son Dakika Haberleri: Belçika Polisi Hükümetin 49 Zırhlı Lüks Araç Almasına Karşı Çıkıyor
BBC

Belçika Polisi Hükümetin 49 Zırhlı Lüks Araç Almasına Karşı Çıkıyor

40 dakika önce

Belçika hükümetinin, ülkeye gelen yabancı devlet başkanlarının hizmetinde kullanmak amacıyla 49 zırhlı lüks Mercedes otomobil alması, polisin tepkisine neden oldu.

Belçika Polisi Hükümetin 49 Zırhlı Lüks Araç Almasına Karşı Çıkıyor, System.String[]
Belçika hükümetinin, ülkeye gelen yabancı devlet başkanlarının hizmetinde kullanmak amacıyla 49 zırhlı lüks Mercedes otomobil alması, polisin tepkisine neden oldu.

Tükenmez kalem alabilmek için aylarca beklediklerini ve araç eksikliği nedeniyle ev baskınına trenle gitmek zorunda kaldıklarını belirten polis sendikaları, 25 milyon euroluk lüks araç ihalesini, "savurganlık" olarak değerlendiriyor.

Belçika İçişleri Bakanlığı, geçen ay 49 araçlık zırhlı Mercedes S sınıfı otomobil ihalesini kazanan Carat Duchatelet adlı şirketle sözleşme imzaladı.

Sözleşme uyarınca Belçikalı şirket, federal polis teşkilatına yedi yıl boyunca her yıl yedi zırhlık lüks araç teslim edecek. Fiyatı 400 ile 500 bin euro arasında değişen otomobiller için toplam 25 milyon euro ödenecek.

Ülkedeki polislerin bağlı olduğu federal sendikalar, lüks araç ihalesinin kendilerine danışılmadan yapıldığını belirterek hükümetten açıklama istiyor.




'Pantolon alamıyoruz'

İhale doyasının finans denetçilerinin onayına sunulmadığını söyleyen Hristiyan Polis Sendikası (ACV) sözcüsü Joery Dehaes, iflasın eşiğindeki bir polis teşkilatı için en son ihtiyacın zırhlı lüks araçlar olduğunu savunuyor.

Belçika medyasına konuşan Dehaes, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Talep ettiğimiz tükenmez kalemi ya da üniformanın aktına giyilen pantolonu almamız ayları buluyor. Araştırmalar için hayati öneme sahip bilgisayar için bile uzun süre beklemek zorunda kalıyoruz. Hiçbir şey için para yok. Geçenlerde Veurne polisi, insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında ev araması yapmak için Brüksel'e trenle gitti."

Böyle bir durumda lüks araç alımını anlamsız bulduğunu belirten sendika sözcüsü, "Bu paraya 350 kombi araç alınabilirdi. Çünkü buna çok ihtiyacımız var" dedi.

Federal polis yetkilileri, polis sendikalarının eleştirileri konsunda açıklama yapmak istemiyor. Bir yetkili, lüks otomobillerin Belçika'yı ziyaret eden yabancı devlet ve hükümet başkanları için kullanılacağını söyledi.

Zırhlı araçların güvenlik açısından gerekli olduğunu savunan federal polis yetkilisi, "Bunun bir aptallık olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.

Federal İçişleri Bakanı Pieter de Crem ise zırhlı lüks araç ihalesinin bir süre önce istifa eden eski meslektaşı Jan Jambon'un kararı olduğunu, bu nedenle açıklama yapmayacağını söyledi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:34 

Polis, Mercedes, Belçika, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de Bir Garip Olay Ankara'da Trafikte Ölümüne Kavga Kamerada

Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı 7'nci Katta İntihara Kalkışan Kadını Polis Son Anda Yakalayıp, Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 16:14:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika Polisi Hükümetin 49 Zırhlı Lüks Araç Almasına Karşı Çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]