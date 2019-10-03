Son Dakika Haberleri: "Belçika polisi olası bir terör saldırısına hazır değil"
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"Belçika polisi olası bir terör saldırısına hazır değil"

2 saat önce

Belçika'da bir rapor, federal polisin olası bir terör saldırısıyla baş etmeye hazır olmadığını ortaya koydu.

Belçika'da bir rapor, federal polisin olası bir terör saldırısıyla baş etmeye hazır olmadığını ortaya koydu.

Belçika basınına sızan Federal Polis Konseyinin raporunda, ülkedeki federal polisin günlük vakalarla baş etmekte zorlandığı, mevcut durumda bir terör saldırısı düzenlenmesi halinde çok ciddi sıkıntıyla karşılaşılacağı ifade edildi.

Raporla ilgili konuşan Belçika Federal Polis Konseyi Başkanı Willy Bruggeman, "Yeterli personelimiz yok ve maalesef bir güvenlik görevlisinin yerini değiştirmeye ilişkin kanun çok katı." açıklamasında bulundu.

Bruggeman, yeni olaylar karşısında polisin güçlük çektiğini belirterek "Terör saldırıları ise çok daha farklı durumlar ve ciddi çalışma gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Belçika'daki terör saldırıları

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 22 Mart 2016'da havalimanı ve bir metro istasyonundaki intihar saldırılarında 35 kişi ölmüş, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırılarda 270 kişi yaralanmıştı.

Belçika, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:10 Kaynak: AA
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