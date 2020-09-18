Belçika Prensesi Elisabeth, askere yazıldı - Son Dakika

Belçika Kralı Philippe'in büyük kızı, Prenses Elisabeth askeri eğitimine Brüksel'deki Kraliyet Askeri Akademisi'nde başladı. Prenses Elisabeth ve169 asker silah arkadaşılarıyla ilk gün içtimaya çıktı. Askeri kamuflajla görüntülenen Prenses Elisabeth, dört haftalık acemi eğitiminden sonra sosyal bilimler eğitimi görecek. Prenses Elisabeth silahla ateş talimi de gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:31 - Kaynak: DHA
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