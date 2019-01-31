Son Dakika Haberleri: Belçika Prensi, Başbakan'dan Özel İşleri İçin Yardım İstedi

Belçika Prensi, Başbakan'dan Özel İşleri İçin Yardım İstedi

10 dakika önce

Belçika Kralı Phillippe'in kardeşi Prens Laurent, Libya'da yaşadığı bir ekonomik problem sebebi ile Başbakan Charles Michel'den yardım istedi.

Belçika Prensi, Başbakan'dan Özel İşleri İçin Yardım İstedi, System.String[]
Belçika Kralı Phillippe'in kardeşi Prens Laurent, Libya'da yaşadığı bir ekonomik problem sebebi ile Başbakan Charles Michel'den yardım istedi.

Belçika tarihinde ilk kez kraliyet ailesinden bir isim, başbakana avukatı aracılığıyla iadeli taahhütlü resmi bir mektup yolladı. Belçika basınında yayınlanan mektupta Belçika Kralı Phillippe'in kardeşi Prens Laurent'in Libya'da yaşadığı bir ekonomik problem sebebi ile Başbakan Charles Michel'den yardım istediği görüldü. Prensin avukatı tarafından Başbakan Michel'e gönderilen mektupta, Prens Laurent'in 2008'de Libya ile yaptığı 50 milyon euroluk bir iş nedeniyle zarar uğradığını belirtildi. Belçika adaleti karşısında davaların kazanıldığını ama Libya makamlarının konuyu temyize taşıdığı belirten Prens Başbakan'dan yardım istedi.

Belçika basınında yayınlanan haberlerde Başbakan Charles Michel'in bu mektuba cevap vermeği ve hukukun üstünlüğü ilkesini ve yetkilerin ayrılmasını hatırlatarak bu talebi reddettiği aktarıldı. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:38 Kaynak: İHA

Libya, Charles Michel, Belçika, Politika
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