Belçika, Radyasyon Riski Nedeniyle 5g Projesini Durdurdu
2 saat önce
Brusselstimes.com'un haberine göre, geçen yıl temmuz ayında Belçika hükümeti Brüksel'deki katı radyasyon standartlarını yumuşatmak için üç telekom operatörü ile bir anlaşma yapmıştı.
Brusselstimes.com'un haberine göre, geçen yıl temmuz ayında Belçika
hükümeti Brüksel
'deki katı radyasyon standartlarını yumuşatmak için üç telekom operatörü ile bir anlaşma yapmıştı. Ancak haberde, antenlerden yayılacak radyasyon miktarını tahmin etmenin imkansız olacağı vurgulandı.
Brüksel Çevre Bakanı Celine Fremault, Bruzz gazetesine yaptığı açıklamada, radyasyon standartlarının halk sağlığına uygun olmadığı sürece böyle bir teknolojiyi hoş karşılamayacağını söyledi. Fremault, "Brüksel halkı kobay değildir. Sağlıklarını bir çıkar elde etmek için kullanamam. Hiçbir şeyi şüpheye bırakamayız" diye konuştu.
Brüksel bölgesinin özellikle telekom başvurularında katı radyasyon standartlarına sahip olduğu bildiriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:29
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