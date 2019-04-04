Son Dakika Haberleri: Belçika, Radyasyon Riski Nedeniyle 5g Projesini Durdurdu

Belçika, Radyasyon Riski Nedeniyle 5g Projesini Durdurdu

2 saat önce

Brusselstimes.com'un haberine göre, geçen yıl temmuz ayında Belçika hükümeti Brüksel'deki katı radyasyon standartlarını yumuşatmak için üç telekom operatörü ile bir anlaşma yapmıştı.

Belçika, Radyasyon Riski Nedeniyle 5g Projesini Durdurdu, System.String[]
Brusselstimes.com'un haberine göre, geçen yıl temmuz ayında Belçika hükümeti Brüksel'deki katı radyasyon standartlarını yumuşatmak için üç telekom operatörü ile bir anlaşma yapmıştı. Ancak haberde, antenlerden yayılacak radyasyon miktarını tahmin etmenin imkansız olacağı vurgulandı.

Brüksel Çevre Bakanı Celine Fremault, Bruzz gazetesine yaptığı açıklamada, radyasyon standartlarının halk sağlığına uygun olmadığı sürece böyle bir teknolojiyi hoş karşılamayacağını söyledi. Fremault, "Brüksel halkı kobay değildir. Sağlıklarını bir çıkar elde etmek için kullanamam. Hiçbir şeyi şüpheye bırakamayız" diye konuştu.

Brüksel bölgesinin özellikle telekom başvurularında katı radyasyon standartlarına sahip olduğu bildiriliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:29 

Brüksel, Belçika, Güncel
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