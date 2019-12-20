Belçika, Ruandalı eski yetkiliyi soykırımdan suçlu buldu - Son Dakika
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Belçika, Ruandalı eski yetkiliyi soykırımdan suçlu buldu

6 saat önce

Belçika'da bir mahkeme, Ruanda soykırımı döneminde hükümette görev yapan Fabien Neretse'yi soykırımdan suçlu buldu.

Belçika, Ruandalı eski yetkiliyi soykırımdan suçlu buldu, System.String[]

Belçika'da bir mahkeme, Ruanda soykırımı döneminde hükümette görev yapan Fabien Neretse'yi soykırımdan suçlu buldu.

Mahkeme, 71 yaşındaki Neretse'yi 1994'te Ruanda'da Hutuların Tutsilere karşı ayaklanmasında ve yaklaşık 1 milyon kişinin ölmesine yol açan olaylarda rol oynadığına hükmetti.

Soykırımın yanı sıra savaş suçu işlemekle suçlanan Neretse, 11 kişinin ölümünden de sorumlu tutuldu.

Mahkemede, Neretse'nin mitinglerde Hutuları azınlık olan Tutsi toplumunu katletmeye teşvik etmesi delil olarak gösterilirken, Tutsilere karşı milis grubu kurduğu da iddia edildi.

Ziraat mühendisi olan Neretse, Ruanda hükümetinin kahve ithalat ve ihracatını yapan kuruluşunun başkanlığını yürütmüştü.

Suçsuz olduğunu iddia eden Neretse, soykırım gerçekleşmeden görevinden ayrıldığını ve Hutuları Tutsilere karşı kışkırtacak bir eylemde bulunmadığını iddia ediyor.

Neretse'nin ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor.

Belçika devletine dava açılmıştı

Öte yandan, Belçika ile Fransa Ruanda soykırımında rol oynadığı iddia edilen ülkeler arasında yer alıyor.

Ruanda soykırımından kurtulanlar, geçen yıl Belçika devletinin soykırımda sorumluluğu olduğu iddiasıyla dava açmıştı.

Davacılar, Belçika devleti tarafından görevlendirilen yetkililerin 1994 Nisanı'nda Tutsilerin bulunduğu bir okulu korumasız bırakarak Ruanda'da bulunan Belçikalıların tahliyesine yardıma gittiğini, bu nedenle okulda bulunan yaklaşık 2 bin kişinin Hutular tarafından katledildiğini savunmuştu.

Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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