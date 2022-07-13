Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke, Kovid-19'da 7'nci dalganın devam ettiğini duyurdu - Son Dakika
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Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke, Kovid-19'da 7'nci dalganın devam ettiğini duyurdu

13.07.2022 15:53
Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke, Kovid-19'da 7'nci dalganın devam ettiğini duyurdu

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, ülkenin 7'nci Kovid-19 dalgasından geçtiğini belirterek vatandaşları, üç doz aşılarını tamamlamaya çağırdı.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, ülkenin 7'nci Kovid-19 dalgasından geçtiğini belirterek vatandaşları, üç doz aşılarını tamamlamaya çağırdı.

Bakan Vandenbroucke, federal parlamentoda yaptığı açıklamada, 18 Temmuz'dan itibaren pratisyen hekimler, eczacılar ve hemşirelerin Kovid-19 aşılarını uygulayabileceklerini duyurdu.

Ülkenin 7'nci Kovid-19 dalgasından geçtiğini belirten Vandenbroucke, ayrıca hastane ve huzurevi personeli gibi sağlık çalışanlarının 4'üncü doz aşılarını olabileceklerini belirtti.

Hükümet daha önce, bağışıklığı düşük olanlar dışında, genel nüfusa ek dozlar verilmeye başlanmayacağını açıklamıştı.

Sciensano Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından dün açıklanan verilere göre, 2 ila 8 Temmuz'da günlük ortalama 7 bin 692 yeni vaka tespit edildi ve bunun, önceki haftaya göre yüzde 39'luk artışa denk geldiği, son üç ayın en yüksek seviyesi olduğu ifade edildi.

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Kaynak: AA

Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke, Kovid-19'da 7'nci dalganın devam ettiğini duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke, Kovid-19'da 7'nci dalganın devam ettiğini duyurdu - Son Dakika
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