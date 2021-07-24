Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke "özgürlük imparatorluğunun" sonbaharda dönmesini bekliyor - Son Dakika

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Avrupa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en yüksek aşılama oranlarından birine sahip ülkesinde, aşılamaların daha da artmasıyla sonbaharda "özgürlük imparatorluğunun" geri gelebileceğini söyledi.

Vandenbroucke, katıldığı bir radyo programında, Belçika'da Kovid-19 vakalarının artmaya devam ettiğini ancak paniğe yer olmadığını söyledi.

Herkesten tedbirli davranmayı sürdürmesini isteyen Vandenbroucke, birçok tedbirin gevşetildiğini, buna rağmen diğer bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi çok yüksek vaka artışları görülmediğini belirtti.

Vandenbroucke, halihazırda Belçika nüfusunun yüzde 50'sinin tam aşılı olduğunu, sonbaharda bu oranın yüzde 70'e çıkmasıyla daha fazla özgürlük sağlanabileceğini dile getirdi.

Bakan Vandenbroucke, "Bu da eylül ayında olacak. Eylülde aşılamalarda en üst noktaya ulaşacağız. Sonbaharda özgürlük imparatorluğu geri gelecek anlamına geliyor. Ancak henüz o noktaya gelmiş değiliz. Bu nedenle şimdilik mesafemizi korumalı ve maskelerimizi takmalıyız." dedi.

Belçika'da yetişkin nüfusun yüzde 64'üne en az bir doz, toplam nüfusun yüzde 51,5'ine iki doz aşı uygulanmış durumda. Avrupa'da en yüksek aşılama oranlarından birine sahip ülkede, yetişkinlerin yüzde 82'si en az bir doz aşı oldu.

Ülkede kısıtlamaların başlamasının ardından temmuz başından bu yana vaka sayıları artıyor. Ancak hastaneye yatışlar ve yoğun bakımda bulunan hasta sayısında büyük bir artış bulunmuyor.

Haftalık verilerin günlük ortalamasının yayımlandığı Belçika'da son bir haftanın günlük ortalama vaka sayısı 1480 seviyesinde. Günlük hastaneye yatırılan hasta sayısı 26, hastanede Kovid-19 tedavisi gören kişi sayısı ise 273.

Mayıs sonunda aynı vaka sayıları varken hastaneye yatırılan kişilerin sayısı günde 90'a yakındı. Hastanelerdeki Kovid-19 hastası sayısı ise 1500 civarındaydı.

Mayıs sonunda günde ortalama 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken bu sayı 1'e düştü.