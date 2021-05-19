Belçika sahilinde İngiltere'ye geçmeye çalışan 49 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Belçika sahilinde İngiltere'ye geçmeye çalışan 49 göçmen kurtarıldı

19.05.2021 14:26
Belçika sahilinde İngiltere'ye geçmeye çalışan 49 göçmen kurtarıldı, System.String[]

Belçika deniz polisinin, İngiltere'ye geçmeye çalışan ve botları sürüklenen 49 Vietnamlı göçmeni kurtardığı bildirildi.

Belçika deniz polisinin, İngiltere'ye geçmeye çalışan ve botları sürüklenen 49 Vietnamlı göçmeni kurtardığı bildirildi.

Belçika'nın kıyı kasabası Koksijde'nin belediye başkanı Marc Vanden Bussche, denizde botları akıntıya kapılan ve sürüklenen Vietnamlı göçmenlerin bazılarının hipotermi nedeniyle tedaviye alındığını açıkladı.

Göçmenlerin Fransa'dan botla yola çıktıkları ve İngiltere'ye ulaşmaya çalıştıkları ancak kötü hava şartları nedeniyle denizde sürüklenmeye başladıkları belirtildi.

Belçikalı yetkililer, İngiltere'ye ulaşmak isteyen göçmenlerin denizde sık sık benzer tehlikeli durumlarla karşılaştıklarını aktardı.

England, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika sahilinde İngiltere'ye geçmeye çalışan 49 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın

Son Dakika Haberleri
14:32 Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı
14:26 Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti
14:14 Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti
14:08 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu
14:02 Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı
13:52 Edremit, SMA hastası 13 aylık Defne bebek için adeta seferber oldu
13:40 Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır
13:25 Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın
13:21 Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı
12:36 Ayrıntılar belli oluyor! Esnafa yapılacak hibe desteğinden seyyar satıcılar da yararlanabilecek
Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı         
14:32
Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti         
14:14
Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı         
14:03
Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır         
13:40
İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı         
13:25
Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum         
12:02
Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu         
11:52
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı         
10:34
Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan         
09:30
Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
09:25
Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı         
09:13
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim         
23:56
Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı         
23:41
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler         
22:29
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 14:40:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçika sahilinde İngiltere'ye geçmeye çalışan 49 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement