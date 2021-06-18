Belçika salgın kısıtlamalarını biraz daha gevşetti - Son Dakika

Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda hızla düşmesi üzerine salgın önlemlerini biraz daha gevşetme kararı aldı.

Buna göre, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeler saat 23.30 yerine 01.00'e kadar açık kalacak, bu tür yerlerdeki masalarda 4 yerine 8 kişi hizmet alabilecek.

Evden çalışma bundan böyle zorunluluk değil "hükümet tavsiyesi" olacak. Gündüz 10, gece 4 kişiyle uygulanan bir arada bulunma kısıtlaması da kaldırıldı. Ayrıca mağazalara tek başına girerek alışveriş yapma kısıtlaması da artık uygulanmayacak.

Kapalı alanlardaki etkinliklerde 2 bin, açık havada 2 bin 500 kişi bulunabilecek. İbadethanelerde ve düğün gibi törenlerde kapalı alanlarda 200 kişi bir araya gelebilecek. Gençlere yönelik kamp gibi faaliyetler de yeniden başlayacak.

Belçika'da ekimdeki ikinci dalgada çok sıkı önlemler alınmış, vakaların baharda düşmeye başlamasıyla mayısta restoran ve kafe gibi işletmelerin açılmasına izin verilerek kısıtlamalardaki gevşeme başlamıştı. Hükümet, aşamalı olarak gevşemeye devam edeceğini açıklamıştı.

Vakalar geçen yaz seviyesine indi

Ülkede vakaların düşmesi, havaların ısınmasının yanı sıra özellikle aşılamaların hızlanmasına bağlanıyor.

Avrupa'da nüfusa oranla salgında en çok kişinin hayatını kaybettiği Belçika'da günlük ortalama yeni vaka sayısı yaklaşık 650 civarına indi. Bu kadar düşük vaka sayısı en son ağustos 2020'de kaydedilmişti.

Bugüne kadar 1,1 milyon vakanın görüldüğü ülkede virüs nedeniyle 25 bin 117 kişi yaşamını yitirdi. Hastanelerde bugün itibarıyla 555 kişi Kovid-19 tedavisi görürken bunların 236'sı yoğun bakımda bulunuyor.

11,4 milyon nüfuslu Belçika'da bugüne kadar en az bir doz aşı yapılan kişi sayısı 6 milyonu aştı. Böylece yetişkin nüfusun yüzde 65'ine aşı yapılmış oldu. Bu kişilerin 3,4 milyonuna ise ikinci doz da uygulandı.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, aşılamaların önemine dikkati çekmek için "Aşılar bize normal hayatımızı geri getirecek." dedi.

Herkesin özgürlüğüne kavuşması için tam olarak aşılanması gerektiğini vurgulayan de Croo, bu nedenle ilk doz aşıyı yaptıran herkesin ikinci dozu da yaptırmasını istedi.

İngiltere'ye seyahatler için karantina şartı

Öte yandan Belçika hükümetinin bugün aldığı kararlar arasında İngiltere ile seyahatlerin kısıtlanması da yer aldı.

Koronavirüsün ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının sıkça rastlandığı İngiltere'ye gidecek Belçikalıların dönüşte karantina girmesi şartı getirildi.

Hükümet ayrıca aralarında Ürdün, Katar, Hindistan, Gürcistan, Pakistan ile bazı Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin de bulunduğu 26 ülke için de benzer seyahat kısıtlaması koydu.