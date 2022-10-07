Belçika, sığınmacı kabulü krizi nedeniyle yılbaşından bu yana 4 bin 500 kez suçlu bulundu - Son Dakika
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Belçika, sığınmacı kabulü krizi nedeniyle yılbaşından bu yana 4 bin 500 kez suçlu bulundu

07.10.2022 11:55
Belçika, sığınmacı kabulü krizi nedeniyle yılbaşından bu yana 4 bin 500 kez suçlu bulundu

Belçika'da sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil, sene başından bu yana 4 bin 500 civarı davada suçlu bulundu.

Belçika'da sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil, sene başından bu yana 4 bin 500 civarı davada suçlu bulundu.

Fransızca konuşulan bölgedeki İş Mahkemesinin basın sorumlusu Pascal Hubain'in yaptığı açıklamaya göre, 1 Ocak'tan bu yana sığınmacıların kabulüne ilişkin anlaşmazlıklarla ilgili olarak 4 bin 832 başvuru alındı.

Bunların yüzde 90'ından fazlasında davacılar haklı bulunurken, önceki dönemlerde bu rakam 1000 ila 1500 arasındaydı.

Buna göre sene başından bu yana Fedasil, 4 bin 500 civarı davada suçlu bulundu.

Fedasil'in giydiği hükümlerin maliyetine rağmen hükümet, sorunu hafifletmek için çalışan sivil kuruluşların talep ettiği çözümleri uygulamayı halen reddediyor.

Sığınmacı kabulü krizi

Ülkede uzun süredir sığınmacıların kabulüyle ilgili kriz yaşanıyor.

Sorumlu federal ajans Fedasil'in, AB'nin başkenti konumundaki Brüksel'deki merkezi Petit Chateau'nun önünde oluşan ve gece gündüz süren uzun kuyruklar, sorunu gözler önüne seriyor.

Mülteciler ve Yabancılar için Koordinasyon Girişimlerinin (CIRE) Direktörü Sotieta Ngo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanlar dondurucu soğukta geceyi sokakta geçiriyor. Belçika hukukunda alternatif bir çözüm var. Belediyelerin yerel yardım sistemleri devreye sokulabilir ama siyasi istek yok. Belçika, mülteciler için 'çekici' hale gelmek istemiyor." ifadelerini kullanmıştı.

CIRE'nin de aralarında olduğu Belçika'da önde gelen 10 STK, meseleyi mahkemeye taşımıştı.

Brüksel Asli Hukuk Mahkemesi, 19 Ocak'ta, söz konusu STK'lerin başvurusu üzerine Fedasil'in "en az bir kişiye kalacak yer verilmeyen veya sığınma başvurusu alınmayan her iş günü başına" 5 bin avro ceza ödemesine hükmetmişti.

Ukraynalılara ayrıcalık

Öte yandan Belçika, Ukraynalıların kayıtlarını hızla yapmalarına imkan vermiş, ardından bu kişilere oturum ve çalışma izni ile eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı tanımış, ayrıca sosyal refah, barınma ve geçim yardımları gibi imkanlar sağlamıştı.

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Kaynak: AA

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