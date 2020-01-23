Belçika sokaklarındaki askerler çekiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belçika sokaklarındaki askerler çekiliyor - Son Dakika

Belçika sokaklarındaki askerler çekiliyor

6 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen terör saldırılarının ardından sokaklarda askerlerin devriye gezmesini sağlayan programın sonlandırılacağı bildirildi.

Belçika sokaklarındaki askerler çekiliyor, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen terör saldırılarının ardından sokaklarda askerlerin devriye gezmesini sağlayan programın sonlandırılacağı bildirildi.

Belçika Kara Kuvvetleri Komutanı Marc Compernol, yerel basına yaptığı açıklamada, Brüksel ve Anvers'te devriye gezen askerlerin şubattan itibaren Savunma Bakanlığındaki asli görevlerine döneceğini kaydetti.

Compernol, "Savunma Bakanlığının az olan kaynaklarını akıllıca kullanmak zorundayız. Bu nedenle polis birimlerine destek verilmesi için başka bir çözüm bulunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Belçika'nın güvenliği sınırlarının dışında başlıyor ve bu da bizim temel görev alanımız." değerlendirmesinde bulunan Compernol, Belçikalı yetkililere çözüm üretilmesi için çağrı yaptı.

Maliyeti 200 milyon avro

Askerlerin sokaklarda devriye gezmesinin son 4 yılda Belçika hükümetine maliyetinin yaklaşık 200 milyon avroya yaklaştığı ifade ediliyor.

Brüksel'deki terör saldırıları sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde askerler, şehrin önemli noktalarında nöbet tutmaya ve devriye gezmeye başlamıştı. Devriye gezen askerlerin terör saldırısı hazırlığında olan bazı kişileri etkisiz hale getirdiği bildirilmişti.

Brüksel'de bir metro istasyonu ve havalimanında 22 Mart 2016'da düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Salih Zeki Çolak, Brüksel, Belçika, Anvers, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır
Görüntüler infial yarattı! Belediye aracıyla köpeği ezdi İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 22:42:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçika sokaklarındaki askerler çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]