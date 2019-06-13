Belçika, Suriye'deki IŞİD mensubu vatandaşlarının çocuklarını geri getirecek
2 saat önce
Belçika hükümeti, Suriye'ye terör örgütü IŞİD adına savaşmaya giden Belçikalı ailelerin çocuklarının ülkeye geri getirileceğini bildirdi. Bu ülkedeki toplam 60 çocuk önce Erbil'e ardından Belçika'ya dönecek.
Belçika
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:08
hükümeti terör örgütü IŞİD'e katılıp Suriye
'ye savaşmaya giden Belçikalı ailelerin çocuklarının ülkeye geri getirileceğini bildirdi.
Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders
konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Çalışmalarımızın meyvesini önümüzdeki günlerde veya haftalarda alacağız" diyerek Suriye'deki IŞİD'li Belçikalıların çocuklarının ülkeye geri getirilmesi için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) ile uzlaşmaya varıldığını ve bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu.
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