Son Dakika Haberleri: Belçika, Suriye'deki IŞİD mensubu vatandaşlarının çocuklarını geri getirecek
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Belçika, Suriye'deki IŞİD mensubu vatandaşlarının çocuklarını geri getirecek

2 saat önce

Belçika hükümeti, Suriye'ye terör örgütü IŞİD adına savaşmaya giden Belçikalı ailelerin çocuklarının ülkeye geri getirileceğini bildirdi. Bu ülkedeki toplam 60 çocuk önce Erbil'e ardından Belçika'ya dönecek.

Belçika, Suriye'deki IŞİD mensubu vatandaşlarının çocuklarını geri getirecek, System.String[]
Belçika hükümeti terör örgütü IŞİD'e katılıp Suriye'ye savaşmaya giden Belçikalı ailelerin çocuklarının ülkeye geri getirileceğini bildirdi.

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Çalışmalarımızın meyvesini önümüzdeki günlerde veya haftalarda alacağız" diyerek Suriye'deki IŞİD'li Belçikalıların çocuklarının ülkeye geri getirilmesi için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile uzlaşmaya varıldığını ve bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:08 
Belçika, Suriye, Dünya
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