Belçika, Suriye'den getirmediği DEAŞ'lıların çocukları için ceza ödemeye başlayacak - Son Dakika

Belçika'da bir mahkemenin vatandaş olan 4 DEAŞ'lının çocuklarının ülkeye getirilmelerine ilişkin tanıdığı süre dolarken, Brüksel hükümetinin öngörülen cezayı ödemeye başlaması gerekiyor.

Aralık 2019'da Suriye'nin Haseke kentinde terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki Hol Kampı'ndaki Belçika vatandaşı 4 DEAŞ'lının 10 çocuğunun ülkeye getirilmesi gerektiğine hükmeden Brüksel'deki Asliye Mahkemesinin hükümete tanıdığı 6 haftalık süre bugün doldu.

Mahkeme kararı uyarınca, çocukların bu süre içinde getirilmemesi nedeniyle Belçika, her gecikmeli gün için çocuk başına 5 bin avro ödeme yapacak.

Yerel basında yer alan haberlerde, paranın çocuklar adına açılan hesaplara yatırılacağı, çocukların ise 21 yaşını doldurduktan sonra paraya erişebileceği ifade edildi.

DEAŞ'lı ailelerin avukatı Muhammet Özdemir, çocukların Hol Kampı'nda kaldığını, her geçen gün fiziksel ve ruhsal durumlarının kötüleştiğini belirtti.

Brüksel'deki Asliye Mahkemesi, Aralık 2019'daki kararında, Belçika'nın 6 hafta içinde çocuklara konsolosluk yardımı sağlaması ve dönüş için gerekli işlemleri tamamlaması gerektiğine karar vermişti. Mahkeme, çocukların ebeveynlerinin ise ülkeye geri dönemeyeceğine hükmetmişti.