Son Dakika Haberleri: Belçika, Suudlara silah satan iki firmanın lisansını iptal etti
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Belçika, Suudlara silah satan iki firmanın lisansını iptal etti

4 saat önce

Belçika'da Danıştay, Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapan FM Herstal ve CMI isimli iki firmanın lisanslarını iptal etti.

Belçika, Suudlara silah satan iki firmanın lisansını iptal etti, System.String[]
Belçika'da Danıştay, Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapan FM Herstal ve CMI isimli iki firmanın lisanslarını iptal etti. Belçika hükümeti FN Herstal ve CMI isimli iki silah satıcısı şirketin ihracat ruhsatlarını iptal etme karar aldı. Arap ülkeleriyle ticaret anlaşmaları bulunan bu iki şirket için alınan kararın, özellikle Suudi Arabistan'ın temel haklar konusuna tam olarak saygı göstermemesi nedeniyle alındığı belirtildi. Sivil silah ve savunma ürünlerinin ithalatı, ihracatı, geçişi ve aktarılması hakkında 21 Haziran 2012 yılında çıkarılan kararname kapsamında FN Herstal'in ürettiği roket ayarlamaları için patlayıcıların yanı sıra, pürüzsüz delikli silahlar ve 12,7 mm'den daha düşük kalibreli otomatik silahları için verilen ihracat lisansları iptal edildi. Aynı şekilde Suudi Arabistan güvenlik güçleri için hafif zırhlı araçları donatmak için üretim yapan CMI Defense'ın silah ihracat lisansları da iptal edildi. Lisanslar aslında 2018 yılının Haziran ayında askıya alınmıştı. Konuyu Danıştay'a taşıyan şirketler, uygulamada, ortaya konan kriterlerin bazılarının dikkatli bir incelemeden geçirilmediğini iddia ediyordu. Kararın Danıştay'a taşınması üzerine Danıştay ise İki şirketin ihracat lisanslarını iptal etme kararını onadı.
(Selçuk Tekatlı/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
Danıştay, Suudi Arabistan, Belçika, Güncel
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