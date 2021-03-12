Belçika tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda polis ve avukatlar da gözaltında - Son Dakika
BBC

Belçika tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda polis ve avukatlar da gözaltında

12.03.2021 23:52
Belçika tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda polis ve avukatlar da gözaltında, System.String[]

Belçika'da, organize suç örgütlerinin iletişim kurmak amacıyla kullandığı kripto mesajlaşma hattı Sky ECC'nin şifrelerinin kırılması üzerine başlatılan, ülke tarihinin en kapsamlı uyuşturucu operasyonu devam ediyor.

Belçika'da, organize suç örgütlerinin iletişim kurmak amacıyla kullandığı kripto mesajlaşma hattı Sky ECC'nin şifrelerinin kırılması üzerine başlatılan, ülke tarihinin en kapsamlı uyuşturucu operasyonu devam ediyor.

Salı günü 200 ayrı noktaya düzenlenen eş zamanlı baskınlarla başlayan ve aralarında avukatların da bulunduğu 48 kişinin gözaltına alındığı operasyon, narkotik polislerine de uzandı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'te (Antwerpen), narkotik biriminde görevli iki polis başmüfettişi, suç örgütlerine bilgi sızdırdıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Elde edilen şifreli mesajlara göre, uyuşturucu mafyası, kendilerini takip eden polisleri para karşılığı uzakta tutuyor.

Suç örgütlerinin kendi aralarındaki mesajlaşmalarında, "Her şey parayla başlar. Polislere iyi ödeme yapmalı. İşin önemli noktası burası" gibi ifadeler yer alıyor.

Mechelen Mahkemesi de, Cuma günü şifreli mesaj hattı satışı ile ilgili olarak 11 kişiyi tutukladı.

Belçika polisi, Aralık 2020'de, kripto mesajlaşma attı Sky ECC'nin şifrelerini kırmayı başardı ve yaklaşık 1 milyar mesaj ele geçirildi.

Uyuşturucu şebekelerinin gizli mesajlarına ulaşan polis, bu sayede geçtiğimiz haftalarda Anvers limanında 15 ton kokain ele geçirdi.

Hollanda'ya da sıçradı

Mesajların çözülmesinin ardından, Salı sabahı Belçika tarihinin en kapsamlı uyuşturucu operasyonlarında biri başlatıldı. Sky ECC operasyonuna, federal polise bağlı bin 500 memur katıldı. 200 farklı noktaya eş zamamlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, aralarında tanınmış kick boksçu Jamal Ben Saddik ile 2 avukatın da bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı.

Sky ECC operasyonu çerçevesinde Hollanda'da da 75 ayrı noktaya baskın düzenlendi. Baskınlarda 28 ateşli silah, tekne, otomobil, jet ski, nakit para ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şifreli mesajları okumayı sürdüren Belçika polisi, elde edilen bilgiler ışığında operasyonları derinleştiriyor. Anvers'te narkotik biriminde görevli 2 polis baş müfettişi de, suç örgütlerine bilgi sızdırma ve görevi kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındı.

'Panik yok'

Federal yargıç Eric Van der Sypt, Belçika medyasına, şifreli mesajları okumaya devam ettiklerini, önümüzdeki günlerde yeni tutuklama ve soruşturmaların gündeme gelebileceğini söyledi.

Belçika medyasına göre, suç örgütlerinin tepesindeki bazı isimler, böyle bir operasyonun yapılacağını biliyordu. O yüzden "gerekli önlemler alındı" ve suç örgütleri arasında panik yok.

Polis, Sky ECC sistemini meşru amaçla kullanan kişilerin, soruşturma dışında kalabilmeleri için, kendilerine başvurması çağrısında bulundu.

Gizlilik uzmanları, polisin suç örgütlerinin yanı sıra, Sky ECC sistemini kullanan masum kişileri de dinlediğini belirterek, her şeyi okuyarak, kimin masum olduğuna karar vermenin, suçsuz insanların haklarına saldırı anlamına geldiğini savunuyor.

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Son Dakika Dünya Belçika tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda polis ve avukatlar da gözaltında - Son Dakika Dünya

BBC

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