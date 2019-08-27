Son Dakika Haberleri: Belçika, tatil için gittiği Türkiye'den çıkamayan Gülsüm Çetinkaya için devrede
Son Dakika Dünya Haber

Belçika, tatil için gittiği Türkiye'den çıkamayan Gülsüm Çetinkaya için devrede

27 dakika önce

Belçika'nın Anvers kentinde ikamet eden 27 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Gülsüm Çetinkaya bu yaz ailesi ile tatil için Türkiye'ye gitti ancak Edirne sınır kapısında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. 44 gün cezaevinde kaldı, şimdi ise Belçika'ya dönemiyor.

Belçika, tatil için gittiği Türkiye'den çıkamayan Gülsüm Çetinkaya için devrede, System.String[]

Belçika'nın Anvers kentinde ikamet eden 27 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Gülsüm Çetinkaya bu yaz ailesi ile birlikte tatil için Türkiye'ye gitti ancak Edirne sınır kapısında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Toplam 44 gün cezaevinde kalan Çetinkaya'nın doğduğu ülke Belçika'ya dönmesine izin verilmiyor.


Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Gülsüm Çetinkaya'nın yurt dışı yasağı devam ediyor. Çetinkaya'nın 2014-2015 yıllarında Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlarının suç teşkil ettiği öne sürülüyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Çetinkaya, Türkiye, Belçika, Anvers, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta sanatçı Bedia Akartürk "Türkiye için bir şans" diyerek Erdoğan'a övgüler yağdırdı
Suudi Arabistan, ders kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu'nu 'İşgalci' olarak tanımladı flaş Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:13:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika, tatil için gittiği Türkiye'den çıkamayan Gülsüm Çetinkaya için devrede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]