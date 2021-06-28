Belçika tek golle turladı - Son Dakika

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Belçika, Portekiz'i 1-0'lık skorla mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Belçika, Sevilla Olimpiyat Stadı'nda son Avrupa Şampiyonu Portekiz ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Belçika 1-0'lık skorla kazanarak son 8 takım arasına kalmayı başardı. Belçika'ya galibiyeti getiren tek golü ise maçın 42. dakikasında Thorgan Hazard kaydetti.
Belçika, çeyrek final turunda 2 Temmuz Cuma günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.
-İHA-
Kaynak: İHA
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