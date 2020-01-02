Belçika, terör şüphelisi 'Belçika için Şeriat' mensubu altı kişiyi vatandaşlıktan çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Belçika, terör şüphelisi 'Belçika için Şeriat' mensubu altı kişiyi vatandaşlıktan çıkardı - Son Dakika Dünya

Belçika, terör şüphelisi 'Belçika için Şeriat' mensubu altı kişiyi vatandaşlıktan çıkardı

6 saat önce

Brüksel Temyiz Mahkemesi, Belçika tarafından terör örgütü ilan edilen Sharia4Belgium'a (Belçika İçin Şeriat) üye olduğunu iddia ettiği 6 Belçikalıyı gıyaben yargılayarak vatandaşlıktan çıkardı

Belçika, terör şüphelisi 'Belçika için Şeriat' mensubu altı kişiyi vatandaşlıktan çıkardı, System.String[]

Belçika terörist olarak kabul ettiği Sharia4Belgium örgütüne (Belçika İçin Şeriat) üye 6 kişiyi vatandaşlıktan çıkardı.


Brüksel Temyiz Mahkemesi, 6 yıl önce Suriye'ye giden Fas asıllı 6 Belçikalı hakkında gıyaben gördüğü davayı karara bağladı.

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Belçika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:52 
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