Belçika, Ukrayna'ya tarihi geçmek üzere olan tıbbi malzeme göndermeyi denedi

Belçika'nın Ukrayna'ya göndermeye çalıştığı 3,4 milyon avroluk insani yardım içerisinde son kullanma tarihi geçmek üzere olan malzemelerin olduğu ortaya çıktı.

Belçika'da Flamanca çıkarılan Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesinin haberine göre, Ukrayna'ya gönderilecek 280 bin ilaç ve 140 bin şırınganın tarihinin geçmesine 3, 10 bin kadar malzemenin tarihinin geçmesine ise 2 ila 5 ay kaldığı belirlendi.

Daha sonra söz konusu malzemeyi geri çeken hükümet, mart ayı içerisinde de tarihi bir hafta içerisinde geçecek 140 bin şırınga ve 40 bin ilaç göndermeyi denedi.

Gazetenin iletişime geçtiği, Sağlık Bakanlığının kriz yönetiminden sorumlu direktörü Dirk Ramaekers, durumdan haberdar olduklarını, yardımın hızlı şekilde yapılması gerektiği için bu yolu seçtiklerini ve Ukraynalı yetkililerin rızası olduğunu savundu.

Dünya Sağlık Örgütü, insani yardım olarak bağışlanacak tıbbi malzemelerin bir yıldan fazla geçerliliği olmasını tavsiye ediyor.