Belçika, Ukrayna'ya tarihi geçmek üzere olan tıbbi malzeme göndermeyi denedi - Son Dakika
Üye Girişi

Belçika, Ukrayna'ya tarihi geçmek üzere olan tıbbi malzeme göndermeyi denedi

18.05.2022 15:02
Belçika, Ukrayna'ya tarihi geçmek üzere olan tıbbi malzeme göndermeyi denedi

Belçika'nın Ukrayna'ya göndermeye çalıştığı 3,4 milyon avroluk insani yardım içerisinde son kullanma tarihi geçmek üzere olan malzemelerin olduğu ortaya çıktı.

Belçika'nın Ukrayna'ya göndermeye çalıştığı 3,4 milyon avroluk insani yardım içerisinde son kullanma tarihi geçmek üzere olan malzemelerin olduğu ortaya çıktı.

Belçika'da Flamanca çıkarılan Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesinin haberine göre, Ukrayna'ya gönderilecek 280 bin ilaç ve 140 bin şırınganın tarihinin geçmesine 3, 10 bin kadar malzemenin tarihinin geçmesine ise 2 ila 5 ay kaldığı belirlendi.

Daha sonra söz konusu malzemeyi geri çeken hükümet, mart ayı içerisinde de tarihi bir hafta içerisinde geçecek 140 bin şırınga ve 40 bin ilaç göndermeyi denedi.

Gazetenin iletişime geçtiği, Sağlık Bakanlığının kriz yönetiminden sorumlu direktörü Dirk Ramaekers, durumdan haberdar olduklarını, yardımın hızlı şekilde yapılması gerektiği için bu yolu seçtiklerini ve Ukraynalı yetkililerin rızası olduğunu savundu.

Dünya Sağlık Örgütü, insani yardım olarak bağışlanacak tıbbi malzemelerin bir yıldan fazla geçerliliği olmasını tavsiye ediyor.

YORUMLAR
500
Ukrayna'da yargılanan Rus asker, silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti Ukrayna'da yargılanan Rus asker, silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor Avrupa ülkeleri Kuzey Denizi'nde rüzgar çiftlikleri inşa edecek Avrupa ülkeleri Kuzey Denizi'nde rüzgar çiftlikleri inşa edecek
Kaynak: AA

Ukrayna, Belçika, İlaç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika, Ukrayna'ya tarihi geçmek üzere olan tıbbi malzeme göndermeyi denedi - Son Dakika


Son Dakika
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:05:29. #1.11#
SON DAKİKA: Belçika, Ukrayna'ya tarihi geçmek üzere olan tıbbi malzeme göndermeyi denedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement