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Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:29 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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