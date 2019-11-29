Son Dakika Haberleri: Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Son Dakika Güncel Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika

Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini duyurdu.

Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi.


Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:29 Kaynak: DHA
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