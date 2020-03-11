Belçika ve Endonezya'da ilk koronavirüs ölümleri - Son Dakika
Son Dakika Dünya Belçika ve Endonezya'da ilk koronavirüs ölümleri - Son Dakika Dünya

Belçika ve Endonezya'da ilk koronavirüs ölümleri

6 saat önce

Belçika ve Endonezya'da ilk koronavirüs (Kovid-19) teşhisi koyulan 2 hasta hayatını kaybetti.

Belçika ve Endonezya'da ilk koronavirüs ölümleri, System.String[]

Belçika ve Endonezya'da ilk koronavirüs (Kovid-19) teşhisi koyulan 2 hasta hayatını kaybetti. Belçika'daki hastanın 90, Endonezya'daki hastanın ise 53 yaşında olduğu açıklandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de koronavirüs teşhisi koyulduktan sonra tedavi altına alınan 90 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block, "Sağlık ekipleri tarafından sağlanan iyi bakım şartlarına rağmen, 90 yaşında bir hasta öldü" dedi.

Endonezya'da 53 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Hükümet sözcüsü Achmad Yurianto, kadının hayatını kaybetmesindeki asıl etkenin diğer hastalıklar olduğunu belirtti.

Yetkililerin paylaştığı verilere göre, Belçika'da 267 vaka bulunurken; Endonezya'da ise 27 vaka bulunuyor.


Brüksel, Belçika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüsle ilgili merak edilenleri paylaştı! İşte 17 soru-17 cevapla koronavirüs

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:29:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçika ve Endonezya'da ilk koronavirüs ölümleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]