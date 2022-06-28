Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; Hasan Ulusoy Brüksel Büyükelçiliği'nden ve Hakan Kıvanç Zimbabve Büyükelçiliği'nden merkeze alındı. Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Uysal Brüksel Büyükelçiliği'ne atanırken, AGİT Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Berna Kasnaklı Versteden ise Zimbabve Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Zimbabwe, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Belçika ve Zimbabve Büyükelçileri Merkeze Çekildi - Son Dakika

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