Belçika ve Zimbabve Büyükelçileri Merkeze Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

Belçika ve Zimbabve Büyükelçileri Merkeze Çekildi

28.06.2022 12:32
Belçika ve Zimbabve Büyükelçileri Merkeze Çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Zimbabve Büyükelçisi Hakan Kıvanç’ı merkeze çekti. Belçika Büyükelçiliği’ne Bekir Ulusoy atanırken, Berna Kasnaklı Versteden de Zimbabve büyükelçiliğine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Zimbabve Büyükelçisi Hakan Kıvanç'ı merkeze çekti. Belçika Büyükelçiliği'ne Bekir Ulusoy atanırken, Berna Kasnaklı Versteden de Zimbabve büyükelçiliğine getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; Hasan Ulusoy Brüksel Büyükelçiliği'nden ve Hakan Kıvanç Zimbabve Büyükelçiliği'nden merkeze alındı. Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Uysal Brüksel Büyükelçiliği'ne atanırken, AGİT Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Berna Kasnaklı Versteden ise Zimbabve Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

YORUMLAR
500
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zirve Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik dönemde yapılıyor. Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zirve Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik dönemde yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya) Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya) Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar'
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Zimbabwe, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika ve Zimbabve Büyükelçileri Merkeze Çekildi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:23 7 yıldır kayıp sanılıyordu, öldürüldüğü anlaşıldı! Kütahyalı kadın yasak aşkının kurbanı olmuş
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:12 Okul arkadaşları tarafından darp edilen 13 yaşındaki çocuk tek gözünü kaybetti
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
11:44 Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam
11:38 Meksika'da korkunç olay! Öfkeli boğa binicisini yere atıp, defalarca boynuzlayarak öldürdü
11:33 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız?
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
11:16 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:08 Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 12:39:17. #1.13#
SON DAKİKA: Belçika ve Zimbabve Büyükelçileri Merkeze Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement