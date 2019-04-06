Belçika Vize Başvurusu Yabancılar Ofisine Sevk Edildiyse Kaç Günde Çıkar?
46 dakika önce
Belçika Vize Başvurusu Yabancılar Ofisine Sevk Edildiyse Kaç Günde Çıkar? Belçika Shengen vize başvurusu süresi son günlerde oldukça zorlaştı.
Belçika Vize
Başvurusu Yabancılar Ofisine Sevk Edildiyse Kaç Günde Çıkar?
Belçika Shengen vize başvurusu süresi son günlerde oldukça zorlaştı. Özellikle ilk defa Shengen vizesi alacaklar için daha detaylı araştırma için Konsolosluk topu Belçikadaki Yabancılar Şubesine atıyor.
Normal süreçte 15 gün içerisinde başvurunuza sonuç verilmesi beklenirken, bu süreç hiçte tahmin edemeyeceğiniz kadar uzun mu uzun sürebiliyor. Tam 60 gün ve üstünden bahsediyorum.
Gelelim bu yazıyı yazma sebebime?
Belçika Vizesi Yabancılar Ofisine Sevk Edildiyse Kaç Günde Çıkar?
Öncelikle Belçika Vizesi için VFS Global başvuruların kabul edilmesi sürecinde tek yetkili, vize alacaklar ülke genelinde işlemlerini VFSGlobal üzerinden yapmak zorunda. Onlarında konu ile ilgili yetkileri Konsoloslukla sizin aranızdaki başvurusu sürecine ve sonrasına yardımcı olmak. Belçika vizesi başvurusu uzun süren ve Konsolosluklara konu hakkında ulaşmak isteyenlerin şikayetleri internette bir dolu. Ancak sürecin tamamı gerçekten kaç günde sonuçlanıyor. Net bir yazı göremedim ben açıkçası.
Bu nedenle kendi başvurusu sürecimizi, müspet veya değil nasıl sonuçlandığını sizlerle paylaşmak istiyorum.
Belçika Turistik Vize Başvurusu
Kısa Süreli Turistik vizesi için eşim adına başvuru yaptığımız tarih. 25 Şubat 2019 ve VFSGlobal'de işlemlerimizi tamamladıktan sonra,
Vize başvurumuzun Yabancılar Şubesine Yönlendirildiğine Dair bilgilendirme e-postası aldık.
Gelen Yazı Şu Şekilde;
Eşimin Adı – 121795 – Gibi Dosya Numarası
Travel
x Visa
Istanbul
28 Şubat Per 16: 44
Alıcı: ben
Sayin Ilgili,
Vize basvurunuz, yapilan inceleme sonrasinda karar icin Belcika Yabancilar ofisine transfer edilmistir . Yabancilar ofisinden bir karar alindiginda size bilgi verilecektir .
Vize basvurunuza ait bilgiye asagida bulunan linkten ulasabilirsiniz :
Vize basvurunuzun durumu hakkinda bilgi almak icin lutfen talimatlari izleyiniz .
Dosyanizin takibini yapabilmek icin oncelikle kisisel dosya numariniza ihtiyaciniz olacaktir .Bu numaraya, vize basvurusu yapmak icin kullanmis oldugunuz https://visaonweb.diplomatie.be adresinden ulasabilirsiniz . Dosya numaranizi goruntuleyebilmeniz, vize basvurunuz alindiktan sonra 2 ile 3 gun sonra gerceklesebilmektedir .
Dosya numaranizi sayfanin en ust bolumunde bulabilirsiniz : Vize numarasi -> asagidaki gibi okunur BELXXXX ( Konsolosluk kodu ) + vize basvuru numaranizi gosteren 5 veya 6 basamakli bir sayi .
Ornegin : BEL009700000000000080927 – Dosya numaraniz 80927'dir .
Dosya numaranizi girdikten sonra hala bir sonuc alamadiysaniz, dosyaniz hala isleniyor olabilir. Birkac gun sonar tekrar deneyebilirsiniz.
Vize talebinizle ilgili daha fazla bilgi icin dogrudan Bruksel'deki " Office des Etrangers// Yabancilar ofisi " ile iletisime gecebilirsiniz .
E-mail : infodesk@ibz.fgov.be
Telephone : + 32 2 793 80 00
Zamanlama dogru degilse, lutfen bilgi masasini gereksiz yere aramayiniz .Vize isleminizin zamanlamasi hakkinda daha fazla bilgi almak icin asagida bulunan adresi kontrol edebilirsiniz.
Lutfen Bruksel'de bulunan « Office des Etrangers// Yabancilar ofisi »' nin web sitesinde yer alan bilgilerin Fransizca ve Hollandaca oldugunu unutmayin.
Lutfen, Belcika'daki Icisleri Bakanligi, Gocmenlik bolumunun, Belcika topraklarina erisim ile ilgili tek yetkili kurum oldugunu unutmayiniz .
Saygilarimizla
Vize Bolumu
Belcika Istanbul Baskonsoloslugu
Buradan sonrası ise gerçekten sıkıntılı dönem, Bu email ile ilgili olarak VFSGlobal'i aradığımızda neler oluyor? kısa dönem turistik vize başvurusu yaptım, benim yabancılar şubesinde ne işim var? diye kısa kinayeli soruma oldukça ilginç cevaplar aldım. VFSglobal müşteri hizmetleri oldukça yardımcı olmaya çalışıyor ancak yabancılar şubesine dosyamızın gönderilmesi durumunda, sürecin 30 ile 60 güne kadar sonuçlanabileceğini bildirdiğinde şok olduğumu itiraf etmeliyim. Zira VFSGlobal başvuru sürecinde bu konu hakkında size bilgilendirme yapmıyor, yada yapmayı tercih etmiyor. Bu durumu tahmin etseydim, hızlı vize veren başka ülkelere başvuru ihtimalim olabilirdi örneğin. Neyse?
Peki uçak bileti, rezervasyonlar vs. no olacak dedim? Maalesef bişey diyemiyoruz. O yüzden başvuru esnasında özellikle uçak bileti konusunda rezervasyon olarak alın diye belirtiyoruz, dediler. Durum gerçekten içler acısı. Aslında Önemli soru? Vize tarihimi geçtikten sonra bana vize nasıl verilecek? Bu aşamada ne olacak?
Tamda bu noktada internet bu sürecin kaç gün sürebileceği konusunda bir dizi yazı aradım ancak bulamadım.
Geldiğimiz noktada hemen hemen her gün Yukarıdaki e-posta cevabında belirttikleri DOFI sayfasında
What_is_happening_to_my_visa_application
Vizemin başvurusunu öğrenmeye çalışıp durdum.
Üçüncü aşamasında ise Nihayet Dosyamın tam 18 Mart 2019 tarihi ile işleme yabancılar şubesinde alındığını gördüm.
Oda şöyle bir yazı işlemde olduğunu ve ne kadar sürebileceği konusunda net bir bilgi yok. Aslına bakarsanız tam bir bilinmezlik hakim gibi duruyor.
İşleri hızlandırabileceğini umarak yukarıda belirtilen DOFI e-mail adresine email attım. Fransızca Olarak.
DOFI – Belçika Yabancılar Şubesine Sevk Edilen Vize Başvurunuz içim Fransızca Bilgi İsteme Yazısı?
Chère Madame, cher Monsieur
Sujet: Le numéro de la demande de visa 121795 – Istanboul
Je vous écris concernant la demande de visa type touristique était datée Février 25 2019 – "Burada Başvuru tarihinizin fransızcası olsun" . La date l'enregistrement de la demande de visa par l'Office des étrangers est Mars 18 2019 – "Burada Yabancılar Şubesinde Hangi Tarihte işleme alındığını görüyorsanız onu yazın". Comme on n'a pas encore eu de réponse, je voudrais vous dire que comme mon billet d'avion c'est pour Avril 08 2019 acheté (la date de rentrée c'est Avril 16 2019) " Burada gidiş dönüş visa istediğiniz tarihler olsun" veuillez m'informer si je puis recevoir le visa avant cette date.
En attendant de votre réponse, veuillez accepter les salutations sincères.
Cordialement
Başvuru sahibinin adı olsun.
Bu işlemden sonra yaklaşık bir gün sonra konu ile ilgili bir bilgilendirme emaili geliyor. Bana gönderilen emailde özetle normal sürecin 15 gün olduğu ancak, yabancılar ofisine daha detayla araştırma için gönderilen dosyaların 30 gün içinde, ek belge istenmesi durumunda ise 60 güne kadar sonuçlandırılacağına dair cevap geldi.
Bu gün itibariyle 4 Nisan 2019 oldu. Hala sonuçlanmış değil.
Peki Belçika Vizesi Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar, Bu olaydan Çıkardığım Dersler Nedir?
Öncelikle ilk shengen başvurusunun süresinin 3 ay gibi bir süre alabileceğini göz önünde bulundurmalı, ve planlarınızı ona göre yapmalısınız.
Özellikle uçak biletlerinizi rezervasyon olarak yapıp, iptal edebilecek şekilde düzenletin. Eğer Promosyon bilet alıyorsanızda, 100 TL – 170 TL gibi fiyatlarla iptal sigortası ile alın. Bu sayede uçağınızı kullanamadığınız durumda (Gidiş- Dönüş bileti alanlar gidemedikleri takdirde dönüşte yanıyor, gidişim yansada başka gidiş bileti alır dönüşü kullanırım diyorsanız yanılıyorsunuz, zira gidiş kullanılmazda dönüş kullanılamıyor) zararınızı yüzde 90 oranında geri alabilirsiniz.
25 Şubat'ta başladığımız süreç bugün itibariyle 4 Nisan olmasına rağmen sonuçlanmış değil. Sonuçlandığında buraya olası sonuç tarihini de yazacağım. Bu sayede bu şekilde başvuranlar kaç gün içinde sonuçlanacağını bilirler diye düşünüyorum.
Belçika Vize Başvuru Tarihiniz Geçti ve hala vizeniz sonuçlanmadıysa ne oluyor?
Bu soruyu VFSGlobal'a sordum, Onlar eğer başvuru tarihinizden sonra da olsa Belçika Yabancılar Ofisi sizin ülkeye girişinizin olmadığını düşünüyorsa, size vize vereceğiz, istediğiniz bir tarih aralığında yeni bir uçak bileti ve konaklama rezervasyonu bilgisini – " Yani yeni bir seyahat planı belgelerini kendilerin iletmenizi isteyecekler" dedi. Ona göre vizeniz araştırmaya gerek kalmadan onaylanır dediler.
Belçika Vize Başvurusu Yabancılar Ofisine Sevk Edildiyse Kaç Günde Çıkar?
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:09 Kaynak: Teknotalk.com
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