Belçika, Vuhan'daki vatandaşlarını tahliyeye başlıyor - Son Dakika

Belçika, yeni tip koronovirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti.

Belçikalı diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, bölgeden tahliye edilmek isteyen Belçika vatandaşları, talep etmeleri halinde cuma veya cumartesi gecesi ülkelerine dönebilecek.

Yerel medya, Vuhan kentinde halen 15 Belçika vatandaşı olduğunun tahmin edildiğini, bunların bazılarının tahliye edilmek istemediğini duyurdu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 170 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını ise 7 bin 711 olarak vermişti. Virüsten dolayı müşahede altına alınanların sayısının da 81 bin 947'ye çıktığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.