Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı Fransa'ya düştü, pilotlardan biri yüksek gerilim hattına takıldı
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Belçika ordusuna ait F-16 tipi savaş uçağı Fransa'nın kuzeybatısında kaza yaptı. Fırlatma koltuğunu kullanan iki pilottan biri yüksek voltaj elektrik hattına takılarak mahsur kaldı.
Belçika ordusuna ait F-16 tipi savaş uçağı Fransa'nın kuzeybatısında kaza yaptı. Fırlatma koltuğunu kullanan iki pilottan paraşütü yüksek gerilim hattına takılan biri elektrik direklerine asılı halde mahsur kaldı.
Fransız yetkililer, Belçika F-16 savaş uçağının perşembe sabahı Morbihan kentindeki Pluvigner köyü yakınlarına düşerek bir eve zarar verdiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:45
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