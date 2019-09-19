Son Dakika Haberleri: Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı Fransa'ya düştü, pilotlardan biri yüksek gerilim hattına takıldı
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Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı Fransa'ya düştü, pilotlardan biri yüksek gerilim hattına takıldı

41 dakika önce

Belçika ordusuna ait F-16 tipi savaş uçağı Fransa'nın kuzeybatısında kaza yaptı. Fırlatma koltuğunu kullanan iki pilottan biri yüksek voltaj elektrik hattına takılarak mahsur kaldı.

Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı Fransa'ya düştü, pilotlardan biri yüksek gerilim hattına takıldı, System.String[]

Belçika ordusuna ait F-16 tipi savaş uçağı Fransa'nın kuzeybatısında kaza yaptı. Fırlatma koltuğunu kullanan iki pilottan paraşütü yüksek gerilim hattına takılan biri elektrik direklerine asılı halde mahsur kaldı.


Fransız yetkililer, Belçika F-16 savaş uçağının perşembe sabahı Morbihan kentindeki Pluvigner köyü yakınlarına düşerek bir eve zarar verdiğini açıkladı.

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Belçika, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:45 
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