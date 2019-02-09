Belçika'ya Çikolata ve Waffle İçin Gitmeye Değer Mi?
1 saat önce
Selam gençlik!Güzel seyahat oldu, umarım hepiniz bir gün görürsünüz oraları. Peki çikolata ve waffle için gidilir mi? Ta Belçika'ya gitmeye değer mi? Bakın bakalım değmiş mi.İyi eğlenceler!
Selam gençlik!
Güzel seyahat oldu, umarım hepiniz bir gün görürsünüz oraları. Peki çikolata ve waffle için gidilir mi? Ta Belçika
'ya gitmeye değer mi? Bakın bakalım değmiş mi.
İyi eğlenceler!
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:15 Kaynak: Youtube
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