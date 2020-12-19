Belçika'ya girenlerden negatif Kovid-19 testi istenecek - Son Dakika

Belçika'ya girenlerden negatif Kovid-19 testi istenecek

19.12.2020 00:45
Belçika'ya girenlerden negatif Kovid-19 testi istenecek, System.String[]

Belçika'da ikameti olmayıp ülkeye girmek isteyen kişilerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı olmadığını kanıtlayan test sunmasını talep edilecek.

Belçika'da ikameti olmayıp ülkeye girmek isteyen kişilerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı olmadığını kanıtlayan test sunmasını talep edilecek.

Belçika hükümetinin aldığı yeni karara göre, seyahatlerin artabileceği Noel tatili döneminde sonra yeni bir salgın dalgasının engellenmesi amacıyla 25 Aralık'tan itibaren Belçika'ya seyahat eden kişilerin negatif Kovid-19 testi ibraz etmesi gerekecek.

Kırmızı bölge olarak gösterilen yerlerden gelip negatif sonuçlu test sunamayanlar ülkeye alınmayacak. Test sonucu göstermeyenlerin uçak ve tren gibi ulaşım araçlarına alınmasına izin verilmemesi talep edilecek.

Avrupa Birliği'nin (AB) risk haritasında AB'nin neredeyse tamamı yüksek risk içeren kırmızı bölge olarak tanımlanıyor. AB dışında kalan ülkeler de kırmızı bölge olarak gösteriliyor. Belçika, sadece mecburi gerekçelerle ülkeye seyahat edilmesine izin veriyor.

Belçika'da yaşayan ancak 48 saatten fazla ülke dışında kaldıktan sonra dönenlerin ise en az 7 gün karantinada kalması gerekecek. Belçika'da ikamet edenlerin negatif test sonucu vermesine gerek olmayacak.

Belçika'da ekim ayında hızla artan vaka sayıları günlük ortalama 15 bine kadar çıkmış, en yüksek sayı 27 Ekim'de 22 bin olarak kaydedilmişti. Ekimden beri devam eden gece sokağa çıkma yasağı, restoran, bar ve kafelerin kapatılması, evden çalışma zorunluluğu gibi tedbirlerle bu sayı 2 binlere kadar indi. Ancak son günlerde sayılar yeniden artmaya başladı ve 2 bin 400'e çıktı.

Avrupa Birliği, Belçika, Aralık, Noel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'ya girenlerden negatif Kovid-19 testi istenecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dortmund'lu Moukoko, 5 gün önce Leverkusen'li Wirtz'in kırdığı rekoru attığı golle eline geçirdi Sağlık Bakanı Koca, 5 kentimize güzel haberi verdi! İşte illerin son koronavirüs verileri Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti! Jandarmanın ısrarlı çalışması sonucu bulundu Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'da döşediği mayının patlaması sonucu bir Rus subayı öldü Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan el ele fotoğraf "İğne canımı yaktı" diyen hasta, sağlık çalışanlarını darbetti Kameraya çırılçıplak poz veren Berrak Tüzünataç, vücudundaki yazıların nedenini anlattı Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?
Çukur'un yeni bölümü fırtına gibi geliyor! Yamaç'ın Cengiz Erdenet'i bitirme planı tutuyor mu? Çukur'un yeni bölümü fırtına gibi geliyor! Yamaç'ın Cengiz Erdenet'i bitirme planı tutuyor mu?         
00:36
Ünlü oyuncu Halle Berry, arkadaşın eski sevgilisiyle çıkmanın çok büyük bir günah olduğunu söyledi Ünlü oyuncu Halle Berry, arkadaşın eski sevgilisiyle çıkmanın çok büyük bir günah olduğunu söyledi         
00:12
Arkadaşı tarafından dolandırılan eski F.Bahçeli Mehmet Topuz'un 2 milyon 350 bin lirası hiç oldu Arkadaşı tarafından dolandırılan eski F.Bahçeli Mehmet Topuz'un 2 milyon 350 bin lirası hiç oldu         
23:38
Meral Akşener'den Meral Akşener'den "AK Parti-İYİ Parti ittifakı olabilir mi?" sorusuna yanıt: İttifak değil masa kurulabilir         
23:31
Kayıp Mustafa Özbay'la ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı Kayıp Mustafa Özbay'la ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı         
23:14
Rıdvan Dilmen'den Terim'e sert eleştiri: Fatih Hoca takımın başında olmalıydı Rıdvan Dilmen'den Terim'e sert eleştiri: Fatih Hoca takımın başında olmalıydı         
22:49
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mesaj: İlişkilere yeniden yön vermek için hala şans var Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mesaj: İlişkilere yeniden yön vermek için hala şans var         
22:26
Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı         
19:23
Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü         
17:00
TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi         
15:47
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı         
07:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 01:01:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçika'ya girenlerden negatif Kovid-19 testi istenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei