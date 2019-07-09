Son Dakika Haberleri: Belçika'ya yavaş internet cezası
Son Dakika Ekonomi Haber

Belçika'ya yavaş internet cezası

1 saat önce

Avrupa Adalet Divanı, Brüksel'de hızlı internet altyapısı kurmada yavaş davrandığı için Belçika'ya günlük 5 bin avro para cezası verdi.

Belçika'ya yavaş internet cezası, System.String[]
Brüksel, Belçika, Ekonomi
Avrupa Adalet Divanı, Brüksel'de hızlı internet altyapısı kurmada yavaş davrandığı için Belçika'ya günlük 5 bin avro para cezası verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı 3 günde mucize etki yaratan sığla yağının kilosu bin 200 liradan satılıyor Erdoğan, Davutoğlu'na açıkça sormuş: Parti kuruyormuşsun? Yıpranma hakkından 45 meslek grubu yararlanabiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 20:10:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika'ya yavaş internet cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]