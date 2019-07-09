Belçika'ya yavaş internet cezası
1 saat önce
Avrupa Adalet Divanı, Brüksel'de hızlı internet altyapısı kurmada yavaş davrandığı için Belçika'ya günlük 5 bin avro para cezası verdi.
Avrupa Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:07
Adalet Divanı, Brüksel
'de hızlı internet altyapısı kurmada yavaş davrandığı için Belçika
'ya günlük 5 bin avro para cezası verdi.
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