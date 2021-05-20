Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! - Son Dakika

Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!

20.05.2021 11:53

Belçika askeri birliğinden Jürgen Conings isimli 46 yaşındaki asker, anti tank roketi, ağır makineli silahlar ve mühimmatlar çalarak firar etti. Aşırı sağcı askerin terör saldırısı düzenleyebileceği ihtimali üzerinde durulurken, bazı camileri de tedbirler alan Belçika polisi, firari askerin 4 anti tank roketi taşıdığı aracını terk edilmiş halde buldu.

Belçika'daki birliğinden ağır silahlarla firar eden ve radikal görüşlü aşırı sağcı bir askeri bulmak için operasyon başlatıldı. Jürgen Conings isimli 46 yaşındaki askerin görevli olduğu üsten anti tank roketi, ağır makinalı silahlar ve mühimmatlar çalarak firar ettiği bildirildi. Bunun üzerine daha önce radikal sağ görüşleri olduğu belirlenen askeri bulmak için Belçika'nın birçok yerinde operasyon başlatıldı.

ARAÇTA 4 ANTİ TANK ROKETİ BULUNDU

Conings'in Belçika'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini koordine eden virolog Marc Van Ranst ve ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar gönderdiği tespit edildi. Van Ranst ve aile güvenli bir yere götürüldü. Van Ranst ve ailesine saldırı düzenlemesinden endişe edilen Conings'in Limburg kenti yakınlarındaki ormanlık bir alanda saklandığı şüphesiyle bölge özel harekat ekipleri gönderildi. Polis, firari askerin aracını terk edilmiş buldu. Araçta ise 4 anti tank roketi bulunduğu açıklandı.

ORMANLIK BÖLGEYE GİTMEYİN UYARISI YAPILDI

Conings'in yanında hala ağır silahlar ile mühimmat bulunduğu ve 12 bin hektarlık ormanda yaya olarak kaçtığı tahmin ediliyor. Bölgede yaşayanlar doğal park olan ormanlık bölgeye gitmemeleri için uyarıldı.

Belçika diken üstünde! Aşırı sağcı asker anti tank roketi gibi ağır silahlarla firar etti

BÖLGEDEKİ CAMİLER ÖNLEM AMAÇLI KAPATILDI

Firari askerin bir terör saldırısı düzenleyebileceği, bu ihtimal nedeniyle kaçtığı bölge olan Limburg kenti civarındaki camilerin de önlem amaçlı geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Belçika polisi, bazı camileri de ibadet sırasında kapılarının kilitli olması için uyardı.

Jürgen Conings'in ağır silahlarla firar etmesinin ardından radikal görüşlere sahip askerlerin Belçika ordusunda hala nasıl görev yapabildikleri sorusu gündeme geldi.

30 ORDU MENSUBU GÖZLEM ALTINDA

Firardan sonra Conings'in aşırı sağ görüşleri nedeniyle Belçika'nın terör tehditlerini değerlendiren Tehdit Analizi Koordinasyon Kurumu tarafından "olası terör tehdidi" olarak gösterildiği ortaya çıktı. Conings gibi yaklaşık 30 ordu mensubunun aşırı sağ gruplara sempatileri nedeniyle gözlem altında oldukları bildirildi.

Bu tür kişilerin silahlara erişiminin bulunmaması gerektiği, Conings'in silahlara nasıl ulaştığı konusunda soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Belçika Savunma Bakanlığı, bu tür askerlerin tespit edilip ortaya çıkarıldığını, tehdidin asgari düzeyde olduğunu belirtti.

Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! - Son Dakika Dünya


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